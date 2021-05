Sympatyków twórczości Marvel Studios raczej nie brakuje. Wytwórnia ma prawa do wielu doskonale znanych bohaterów i niektórzy z nich wkrótce powrócą na ekrany kin oraz telewizorów. Kiedy konkretnie?

Marvel Studios przypomina o tym, jakie filmy szukuje

Najnowszy materiał wideo trwa nieco ponad 3 minuty, ale okazuje się dość konkretny. Przypomina o kilku głośnych produkcjach, jakie Marvel Studios planuje na najbliższe miesiące i lata. Rozrzut w terminach jest bowiem naprawdę spory.

Najszybciej, bo 9 lipca, zadebiutuje Czarna Wdowa. A i tak warto przypomnieć, że swojego czasu premiera została opóźniona. Na ten rok Marvel Studios ma jeszcze w planach Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (premiera planowana na 3 września), Eternals (5 listopada) oraz Spider-Man: No Way Home (17 grudnia).

Poza tym otrzymaliśmy potwierdzenie terminów, które powinny przynieść kilka innych filmów Marvel Studios. Są one jednak dość odległe i trudno o gwarancję, że wszystkie będą tymi ostatecznymi. Jednocześnie, jak już zapewne zauważyliście, nie dostaliśmy nic dla oka, nowych ujęć, które nie byłyby prezentowane już wcześniej.

Nowe filmy Marvel Studios - kiedy premiera?

Black Widow - 9 lipca

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 3 września

Eternals - 5 listopada

Spider-Man: No Way Home - 17 grudnia

Dr. Strange in the Multiverse of Madness - 22 marca, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 maja, 2022

Black Panther: Wakanda Forever - 8 lipca, 2022

The Marvels - 11 listopada, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 lutego, 2023

Guardians of the Galaxy: Vol. 3 - 5 maja, 2023

Na które filmy z powyższej listy czekacie?

Źródło: MarvelPolska

Warto zobaczyć również: