Creative Aurvana Live! to jedne z najbardziej cenionych słuchawek na rynku. Producent z Singapuru zrobił coś, by były jeszcze lepsze – dodał technologię Super X-Fi i tak powstał model Aurvana SE.

Creative Aurvana SE – jak Special Edition – to zamknięte słuchawki wokółuszne kierowane do osób, które mają spore wymagania, a które nie chcą szczególnie głęboko sięgać do swoich kieszeni.

Czy Creative Aurvana SE to słuchawki warte uwagi? Liczby mówią same za siebie

Na dobry początek zerknijmy na kilka liczb. Słuchawki Creative Aurvana SE ważą tylko 210 gramów, więc zdecydowanie można o nich powiedzieć, że są leciutkie. Równocześnie są wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki i membrany z biocelulozy, a do tego charakteryzują bardzo szerokim pasmem przenoszenia: od 10 do 30 000 Hz. Co to oznacza? Z jednej strony precyzyjne tony wysokie, z drugiej zaś – głębokie basy. Pośrodku natomiast powinniśmy otrzymać bogate spektrum dźwięków.

Dla wielu osób najbardziej interesująca będzie jednak inna liczba i – co najlepsze – powinna się im spodobać. Nie przedłużając zbędnie, napiszmy to wprost: cena słuchawek Creative Aurvana SE wynosi 250 złotych.

Specjalna Edycja słuchawek Aurvana z Super X-Fi – świetną technologią Creative

(Wyróżniające ten nowy model) Super X-Fi to opracowana przez Creative technologia holograficzna, która robi różnicę. Pozwala ona na personalizację dźwięku, poprzez stworzenie sceny dźwiękowej idealnie pasującej do profilu dźwiękowego danego użytkownika. Dzięki skanowi jego głowy i uszu urządzenie potrafi dostarczyć realistyczny i wciągający dźwięk, niezależnie od tego, czy słucha się muzyki, ogląda film czy gra w grę.

Aby docenić technologię Super X-Fi, nowe słuchawki spod znaku Aurvana powinno się podłączyć do certyfikowanego akcesorium – w ofercie Creative znajdują się: wzmacniacz SXFI AMP oraz zewnętrzna karta dźwiękowa Sound Blaster X3.

Źródło: Creative

