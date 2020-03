Ten producent przyzwyczaił nas do gamingowych peryferiów, które nie kosztują dużo, ale mają dość sporo do zaoferowania. Ze słuchawkami Genesis Radon 300 może być tak samo.

Genesis Radon 300 to gamingowe słuchawki za nieco ponad stówkę. Są kierowane do graczy, którzy nie chcą wydawać zbyt wiele pieniędzy na tego typu sprzęt, ale też nie zadowolą się byle czym. Nie mieliśmy ich na uszach, więc możemy tylko wierzyć w zapewnienia producenta, a ten przekonuje, że grają przyzwoicie, są wygodne, dobrze sprawdzają się w rozgrywkach wieloosobowych i świetnie wyglądają. Właściwie to o tym ostatnim możemy się przekonać na własne oczy, oglądając zdjęcia.

Czas jednak byśmy przeszli wreszcie do konkretów i dobrym pomysłem na początek może być zerknięcie na oficjalną specyfikację.

Czym cechują się gamingowe słuchawki Genesis Radon 300? W skrócie:

Konstrukcją wokółuszną,

dynamicznymi przetwornikami o średnicy 40 mm ,

, pasmem przenoszenia od 20 do 20 000 Hz,

dynamiką na poziomie 115 dB,

impedancją 32 omy ,

, przestrzennym dźwiękiem 7.1,

dookolnym mikrofonem o czułości -42 dB,

wagą poniżej 340 gramów ,

, czerwonym podświetleniem LED-owym

i dwumetrowym przewodem USB.

40-milimetrowe przetworniki w połączeniu ze zintegrowanym układem dźwiękowym 7.1 powinny dawać radę podczas rozgrywek wieloosobowych. Dźwięk przestrzenny to szansa na to, by usłyszeć skąd dokładnie dobiegają odgłosy naszych przeciwników. W trybie multiplayer ważna jest też odpowiednia komunikacja, a mikrofon na elastycznym wysięgniku pozwala liczyć, że także pod tym względem będzie dobrze.

Gracze potrafią spędzić przed ekranem wiele godzin w ciągu doby, dlatego ważne jest, żeby słuchawki były wygodne. Wykonane z ekoskóry nauszniki mają to gwarantować (a przy okazji też dobrze tłumić dźwięki z otoczenia). Dopełnieniem całości jest natomiast podświetlenie w kolorze czerwonym.

A zatem ile kosztują słuchawki Genesis Radon 300?

Nie są to najtańsze słuchawki dla graczy na rynku, ale zdecydowanie daleko im do tego, by nazwać je drogimi. Konkretnie: cena modelu Genesis Radon 300 wynosi około 120 złotych.

Źródło: Genesis

