W branżowych mediach zawrzało! Firma Crucial rzekomo ma unieważniać gwarancję na dyski SSD wykorzystywane do kopania kryptowaluty Chia… a przynajmniej tak twierdziła na początku, bo producent zmienił zdanie.

Chia to jedna z tych kryptowalut, która ostatnimi czasy mocno zyskuje na popularności. Farming, czyli wydobywanie kryptowaluty, opiera się o dysk (lub dyski) w komputerze, co skutkuje mocnym obciążeniem i prowadzi do szybkiego zużycia sprzętu. Takie użytkowanie najwyraźniej nie podoba się niektórym producentom SSD.

Crucial unieważnił gwarancję na SSD z koparek...

Firma Crucial opublikowała na swoim blogu artykuł, w którym poinformowała o unieważnieniu gwarancji na dyski SSD wykorzystywane do wydobywania kryptowalut.

Używanie dysków SSD Crucial do dowolnego kopania kryptowalut spowoduje utratę gwarancji. [...] Wszystkie dyski SSD firmy Crucial są objęte 3- lub 5-letnią gwarancją, która może zostać unieważniona w przypadku dysków wykorzystywanych do farmingu Chia lub kopania innego rodzaju kryptowaluty. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w trakcie normalnego użytkowania i nie obejmuje wadliwego działania lub awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania czy nadużycia. Używanie poza normalnym przeznaczeniem obejmuje, ale nie ogranicza się, kopanie kryptowalut.

Informacja wywołała poruszenie w branżowych mediach, a niektórzy zaczęli kwestionować decyzję producenta. Warto dodać, że wcześniej podobne oświadczenie wydała także firma Galax.

...ale szybko zmienił swoją decyzję

Głosy krytyki najwyraźniej dały swój efekt, bo producent zmienił treść wpisu. W poprawionym artykule nie znajdziemy informacji o utracie gwarancji, a jedynie ostrzeżenia o możliwości szybkiego uszkodzenia dysku i przekroczeniu limitu TBW (co swoją drogą też prowadzi do utraty gwarancji).

W oświadczeniu dla serwisu Tom's Hardware, rzecznik firmy Crucial wyjaśnia, że celem artykułu tak naprawdę było poinformowanie klientów o ryzyku dużego obciążenia SSD przy kopaniu kryptowalut.

Co myślicie o tłumaczeniu firmy Crucial? Producenci powinni unieważniać gwarancję na koparkowe SSD?

Źródło: Tom’s Hardware, Sweclockers