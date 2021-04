Kryptowaluta Chia zyskuje na popularności, a górnicy zaczynają masowo wykupywać pojemne dyski HDD i SSD. Taki obrót sprawy jednak nie do końca spodobał się producentom sprzętu.

Chia to nowa kryptowaluta, której działanie opiera się o nośnik danych – blockchain jest zapisywany na dysku w komputerze, przetwarzany za pomocą modeli znajdujących się w pamięci, a następnie porównywany z informacjami na serwerach wirtualnej waluty. Tym samym kopanie wymaga dużej ilości wolnego miejsca na dane i generuje dużo cykli zapisu/odczytu danych.

Producenci SSD ostrzegają kopaczy Chia – nie będziemy uwzględniać gwarancji

Okazuje się, że wykorzystywanie dysków do kopania kryptowaluty Chia nie do końca odpowiada producentom. Firma Galax wydała oświadczenie, w którym ostrzega klientów przed odmową świadczenia gwarancji na koparkowe SSD.

Jeżeli użytkownicy wykorzystują nasze dyski SSD do kopania i innych nietypowych operacji, ilość zapisywanych danych jest znaczenie większa niż w przypadku codziennego użytkowania, co może doprowadzić do spowolnienia lub uszkodzenia SSD ze względu na nadmierną ilość zapisanych danych.

Z związku z przeprowadzonymi testami, powstałe uszkodzenia mają charakter jakościowy. Dlatego, zgodnie ze standardami jakości naszych dysków SSD, mamy prawo odmówić świadczenia usług gwarancyjnych. Prawo do ostatecznej interpretacji należy do firmy.

Decyzja producenta wydaje się sensowna, aczkolwiek lepszym rozwiązaniem byłoby zwracanie uwagi na przejrzysty parametr TBW (odnoszący się właśnie do cykli zapisu i który można łatwo skontrolować). Mówi się, że inni producenci pójdą w ślady firmy Galax i też zaczną unieważniać gwarancję na koparkowe SSD.

Część producentów podobno widzi tutaj potencjał i planuje wydać specjalne dyski pod kopanie Chia - takie konstrukcji teoretycznie miałyby oferować większą pojemność i cechować się większą wytrzymałością. Na ten moment jednak jeszcze nie mamy szczegółów o konkretnych produktach.

Źródło: HD Tecnologia

