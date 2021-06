Rynek dysków SSD ciągle ewoluuje, a producenci przygotowują coraz nowsze standardy pamięci – niegdyś sporą popularnością cieszyły się układy MLC NAND, a obecnie królują TLC i QLC NAND. Kiedy powinniśmy się spodziewać wprowadzenia dysków z pamięciami PLC NAND?

Standard Penta Level Cell (PLC) NAND został zapowiedziany już jakiś czas temu - jedna komórka pamięci pozwala tutaj na przechowywanie pięciu bitów informacji, co pozwoliłoby na konstruowanie jeszcze pojemniejszych i tańszych nośników względem obecnych modeli z kośćmi TLC czy QLC NAND.

Warto jednak zaznaczyć, że zwiększenie liczby bitów w jednej komórce pamięci wiąże się także z większa liczbą rozróżnialnych stanów napięcia (do zapisania 5 bitów w systemie binarnym potrzebujemy aż 32 stanów napięcia).

Standard SLC NAND MLC NAND TCL NAND QLC NAND PLC NAND Bity na komórkę 1 2 3 4 5 Możliwe stany napięcia 2 4 8 16 32

Western Digital: dyski SSD z pamięciami PLC NAND nie pojawią się zbyt szybko

Zapowiedzi zapowiedziami, ale część z Was pewnie zastanawia się, kiedy powinniśmy się spodziewać wprowadzenia dysków z pamięciami PLC NAND do sprzedaży. Mamy tutaj ciekawe informacje z wystąpienia Western Digital na konferencji Bank of America Merrill Lynch 2021 Global Technology Conference.

Siva Sivaram, pełniący funkcję szefa ds technologii i strategii firmy Western Digital, jest zdania, że nowy standard pamięci nie zadomowi się w nośnikach zbyt szybko – być może będzie się on pojawiać w niektórych segmentach dysków dopiero w drugiej połowie tej dekady (czyli nie wcześniej niż w 2026 roku).

[…] Spodziewam się, że przejście będzie wolniejsze, więc może w drugiej połowie tej dekady zobaczymy, że niektóre segmenty (dysków) zaczynają otrzymywać 5-bitowe komórki (pamięci).

Sivaram podkreślił, że nowe standardy pamięci oferują coraz mniejszy wzrost pojemności (to tylko 25% więcej niż przypadku w 4-bitowych pamięci QLC NAND), ale wymagają wprowadzenia dodatkowych mechanizmów, które zaważyć na wydajności dysków.

[…] Aby uzyskać ten zysk trzeba dużo poświęcić - potrzeba dodatkowej redundancji, dodatkowego ECC, więc zysk netto związany ze spadkiem wydajności może nie być aż tak pożądany.

Dyski SSD z pamięciami PLC NAND - jest na co czekać?

Wygląda więc na to, że na SSD z pamięciami PLC będziemy musieli poczekać jeszcze kilka lat, ale nie wprowadzą one aż takich zmian, jak przy przejściu z MLC na TLC czy z TLC na QLC. Mało tego! Negatywne strony takich konstrukcji mogą przyćmić pozytywy.

Z drugiej strony opracowanie pojemniejszych pamięci może być kluczowym (i nieuniknionym) kierunkiem rozwoju tej branży. Może to oznaczać, że chcąc niechcąc i tak kiedyś będziemy musieli przejść na PLC.

Źródło: ComputerBase, Seeking Alpha