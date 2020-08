Nadszedł czas, by dobrze przyjrzeć się grze Crusader Kings III. Gameplay z komentarzem to materiał, na jaki czekaliśmy od dłuższego czasu… i wreszcie się go doczekaliśmy.

Zapowiedziana niespełna rok temu strategia Crusader Kings III – jak się niedawno dowiedzieliśmy – zadebiutuje już 1 września 2020 roku. Najwyższy czas zatem spojrzeć na to, jak będzie wyglądać zabawa w tej nowej odsłonie, mającej pokazać bardziej „ludzką” stronę polityki w czasach średniowiecza. Film zatytułowany po prostu „First Look” to prawie 50-minutowy gameplay z komentarzem producentów. To szansa, by dokładnie przyjrzeć się najważniejszym aspektom rozgrywki.

Zobacz najnowszy gameplay Crusader Kings 3 z komentarzem twórców:

Choć ekipa ze stajni Paradox postarała się o mnóstwo nowości, wyraźnie widać, że postanowiła nie zmieniać tego, co było dobre. Dzięki temu weterani doskonale będą wiedzieli, co robić, gdy uruchomią wreszcie Crusader Kings 3 na swoich komputerach. Zabawa rozpocznie się oczywiście od wyboru państwa i rodu, a wybór ma być bardzo szeroki. Następnie spróbujemy utworzyć megamocarstwo, prowadząc wojny i działania dyplomatyczne, zarządzając społeczeństwem, opracowując nowe technologie i dbając o gospodarkę, szpiegując i snując intrygi, a także wyznaczając kierunek rozwoju.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku dwóch poprzednich odsłon, Crusader Kings III zmierza wyłącznie na pecety. Zła wiadomość jest taka, że przynajmniej na razie nie ma mowy o polskiej wersji językowej.

Jakiego komputera potrzebujesz do Crusader Kings III? Wymagania prezentują się następująco:

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

Źródło: Twinfinite, Paradox Interactive

