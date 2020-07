Sprawdź wymagania Total War Saga: Troy i upewnij się, że twój komputer jest gotowy na przyjęcie jednej z najlepiej zapowiadających się gier strategicznych na horyzoncie.

Total War Saga: Troy to najciekawsza odsłona od lat

My mieliśmy już okazję trochę się pobawić i podzieliliśmy się nawet pierwszymi wrażeniami z Total War Saga: Troy. To, co zobaczyliśmy, zdecydowanie nam się spodobało – odświeżona formuła po prostu zdaje egzamin. Dlatego też nawet jeśli kilka ostatnich odsłon tej serii sobie odpuściliście, to na wycieczkę do Grecji możecie zechcieć kupić bilet. Wygląda bowiem na to, że nadciąga jedna z najlepszych gier strategicznych ostatnich lat.

Zamierzacie ją sprawdzić? Podstawowe pytanie w tym kontekście brzmi: czy wasze pecety poradzą sobie z nowością studia Creative Assembly. Jeżeli szukacie odpowiedzi, to znajdujecie się w dobrym miejscu. Poniżej przedstawiamy oficjalne wymagania sprzętowe gry Total War Saga: Troy z podziałem na minimalną i rekomendowaną konfigurację. Na szczęście ani jedna, ani druga nie jest szczególnie mocna.

Sprawdź czy ruszy ci Total War Saga: Troy – wymagania sprzętowe

Minimalna konfiguracja:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i7 8550U lub odpowiednik AMD

lub odpowiednik AMD Pamięć: 6 GB RAM i 26 GB miejsca na dysku

i 26 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 460 lub Radeon HD 5770

Zalecana konfiguracja:

Total War Saga: Troy zadebiutuje już w sierpniu. Nie przegap momentu premiery!

Przypomnijmy na koniec, że gra Total War Saga: Troy połączy wierną historycznym faktom opowieść z elementami greckiej mitologii, zaoferuje podzieloną na tury kampanię z bitwami w czasie rzeczywistym, wprowadzi system pięciu (zamiast jednego) surowców oraz położy duży nacisk na dyplomację i ekonomię. Zadebiutuje w sklepie Epic Games Store już 13 sierpnia i przez pierwszą dobę będzie dostępna zupełnie za darmo – nie przegapcie więc tego momentu. A to już jej ostatni zwiastun:

