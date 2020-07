Manor Lords to strategia, na jaką wielu czekało. Łączy w sobie zaawansowane budowanie miasta (niczym w strategii ekonomicznej) z taktycznymi bitwami na wielką skalę (jak w rasowym RTS-ie), a wszystko to w realistycznej wersji średniowiecza.

Fani dobrych strategii nie mogą ostatnio narzekać na brak ciekawych tytułów do ogrania, no chyba że celują przede wszystkim w RTS-y osadzone w średniowiecznej epoce, wtedy sytuacja ma się trochę gorzej. Niczym superbohater na horyzoncie pojawił się jednak polski developer podpisujący się jako Slavic Magic, który zaprezentował pierwszy zwiastun swojej nadchodzącej produkcji zatytułowanej Manor Lords. Tak, to co zaraz zobaczycie, jest zapowiedzią produkcji tworzonej przez jedną osobę.

Zobacz oficjalny zwiastun Manor Lords – polskiej strategii, obok której trudno przejść obojętnie:

Manor Lords to strategia czasu rzeczywistego, w której kluczowymi elementami rozgrywki będą: budowanie, rozwijanie i bronienie miasta oraz toczenie dynamicznych bitew. To szalenie ambitny projekt, w którym nie zabraknie elementów znanych z takich kultowych marek jak Anno, Twierdza, Total War czy Age of Empires. Krótko mówiąc: uczta dla domorosłych strategów.

Jak możemy wyczytać na stronie gry w serwisie Steam, swobodne, zaawansowane i realistyczne budowanie miast łączy się tutaj z taktycznymi bitwami na wielką skalę. Wpływ na wynik starcia mogą mieć nie tylko zastosowane formacje, ale też morale, zmęczenie czy aktualna pogoda, a ta będzie się zmieniać dynamicznie. Podobnie przemijać będą pory roku.

Oto wymagania Manor Lords – sprawdź, czy pograsz na swoim pececie

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5 4690K lub AMD Ryzen 5 1400

Pamięć: 16 GB RAM i 30 GB miejsca na dysku

i 30 GB miejsca na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 5700

Kiedy premiera Manor Lords? Zagramy szybciej niż można by się spodziewać

Jeśli twój komputer spełnia te wymagania, to możesz już myśleć o udziale w testach w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Po trzech latach intensywnych prac Manor Lords zadebiutuje w tym programie już jesienią i plany zakładają, że pozostanie w nim przez rok lub dwa. Przez ten czas gra będzie udoskonalana i wzbogacana o nowe elementy, między innymi na podstawie sugestii graczy.

