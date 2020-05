Crusader Kings III ma już oficjalną datę premiery. Jeszcze latem będziemy mogli dać się ponieść wirom średniowiecznej polityki w strategii, nad którą pracują weterani z Paradox Interative. Przy okazji opublikowali oni dwa nowe zwiastuny – fabularny i prezentujący rozgrywkę.

Kiedy premiera Crusader Kings III?

Ekipa Paradox Interactive oficjalnie ogłosiła, że premiera gry Crusader Kings III odbędzie się 1 września 2020 roku. Zagramy, rzecz jasna, tylko na komputerach – dobra wiadomość jest taka, że nie tylko tych z Windows, ale też macOS i Linux. Fakt, że poprzednie odsłony jak najbardziej dawały radę, a tym razem twórcy zaserwują nam kilka istotnych nowości, pozwala widzieć w tej produkcji mocną kandydatkę do naszego rankingu najlepszych strategii na rynku.

Zobacz najnowszy zwiastun Crusader Kings III:

W Crusader Kings III fabuła odegra ważną rolę, a rozgrywka będzie skoncentrowana na postaciach. Zarówno te, nad którymi przejmiemy kontrolę, jak i te, z którymi będziemy wchodzić w interakcje, mają swoje osobowości i reagują inaczej na te same zdarzenia. Trzeba o tym pamiętać i z głową podejmować kolejne strategiczne decyzje. To od nich zależeć będzie ostateczny kształt pisanej przez nas historii zamków, rycerzy i krucjat.

Twórcy obiecują niemal nieskończone możliwości – średniowieczną historię przez pięć stuleci będziemy mogli pisać w różnych częściach świata, biorąc udział w historycznych wydarzeniach, ale też kreując zupełnie nowe. Będziemy na swojej drodze spotykać ludzi każdego rodzaju, prowadzić wojny i tłumić bunty, aranżować małżeństwa i wydawać na świat następców, utrzymywać dobre relacje z władzami religijnymi lub tworzyć własne wyznania oraz dbać o poddanych, ale też ich kontrolować.

Jak będzie wyglądać rozgrywka?

Zobacz najnowszy teaser gameplay Crusader Kings III:

W Crusader Kings III miłośnicy gatunku grand strategy poczują się jak w domu. Ale to nie ma być gra, jakich było już wiele. Tym razem twórcy chcą przedstawić znacznie bardziej „ludzką” perspektywę. To właśnie relacje, rozwój, styl życia i reputacja będą odgrywać kluczowe role. I na razie jest oczywiście zbyt wcześnie, by mówić, że to dobry lub zły pomysł, ale bez wątpienia „trójka” ma olbrzymi potencjał i narzędzia do tego, by stać się „klasykiem”.

Źródło: Paradox Interactive, Engadget, Dark Side of Gaming

