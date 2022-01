Crysis 4 został zapowiedziany. Na oficjalnym profilu twitterowym studia Crytek pojawił się krótki klip wideo zwieńczony planszą z cyfrą „4” – to nie może oznaczać niczego innego. Zresztą jest jeszcze jeden dowód…

Crysis 4 zapowiedziany. Raczej inaczej niż planowano

Zanim Crytek opublikował nieco ponad 40-sekundowy klip, na profilu jego chińskiego oddziału pojawił się wpis, w którym mogliśmy przeczytać, że „projekt Crysis 4 zostaje potwierdzony”. Zauważył to Eurogamer i po chwili wieść obiegła cały świat. Niemieckie studio postanowiło więc postawić sprawę jasno i zaprezentowało wspomniane wideo. Nie zdradza ono żadnych szczegółów, ale kończy się cyfrą „4”, co nie pozostawia już chyba żadnych złudzeń. Czwarta odsłona serii Crysis powstaje i wkrótce usłyszymy na jej temat dużo, dużo więcej.

Nowy Crysis? Najwyższy czas

Od premiery ostatniej części serii Crysis minęła już prawie dekada – „trójka” w 2013 roku zadebiutowała w wydaniach przeznaczonych na pecety oraz konsole PS3 i Xbox 360. No chyba, że liczymy także odświeżone kotlety, to cała trylogia doczekała się wersji Remastered pod koniec 2021 roku. To zresztą świetne przygotowanie pod premierę nowej odsłony – Crytek, robisz to dobrze.

Oczywiście nie jest też tak, że w studiu Crytek lenili się przez cały ten czas. Oprócz odświeżonej trylogii doczekaliśmy się też w ostatnich latach premier takich gier jak Ryse: Son of Rome, Warface, Hunt: Showdown i kilku VR-owych produkcji. Bez wątpienia jednak to Crysis jest tym, co w portfolio tej ekipy budzi największe emocje. Nie możemy się więc doczekać, by usłyszeć więcej na temat części czwartej ...i przekonać się, czy na nasze pecety są wystarczające dobre, by ruszył na nich Crysis.

Źródło: Crytek, Eurogamer, informacja własna