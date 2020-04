Crytek kazał czekać nam dość długo, ale w końcu zdecydował się powrócić do uwielbianej przez wielu marki Crysis. Nienarzekających na to, że mowa „tylko” o Crysis Remastered stanowczo uspokaja.

Jakie zmiany w Crysis Remastered?

Przez lata Crysis pozostawał nieco w cieniu doniesień na temat kondycji studia Crytek. Ku uciesze wielu graczy obecnie ma się ono na tyle dobrze, że zajmuje się pracami nad Crysis Remastered. Wprawdzie oficjalna zapowiedź została poprzedzona konkretnymi przeciekami, ale mało kto się teraz nad tym rozwodzi. Najważniejsze jest to, czego powinniśmy tutaj oczekiwać. W pierwszym komunikacie twórcy nie zdradzili praktycznie nic poza platformami docelowymi, ale systematycznie pojawiają się kolejne informacje.

Crysis Remastered przygotowywany jest przez dwa studia - Crytek oraz Saber Interactive. Tak jak można było się domyślać, odświeżona zostanie tutaj kampania oryginału z 2007 roku. Lista zmian, których mamy się spodziewać wygląda obiecująco. Crysis Remastered ma bowiem przynieść nie tylko wysokiej jakości tekstury, ale również usprawnione oświetlenie i rozmycie ruchu oraz efekty cząsteczkowe. Zaimplementowane zostaną również techniki SSDO i SVOGI, mgła wolumetryczna i software'owy ray tracing.

„Cieszymy się, że znów zajmujemy się serią Crysis i zapewniamy wszystkim fanom remaster godny ich sympatii do tej marki. To ekscytująca okazja do tego, aby przenieść Crysis z powrotem na komputery PC i obecne konsole - nawet na Nintendo Switch. Tak, aby cała generacja graczy mogła przeżyć dreszczyk walki w Nanosuit.” - Avni Yerli, CEO firmy Crytek

Crysis Remastered oficjalny zwiastun

Crysis Remastered z Crysis Warhead?

Do promowania Crysis Remastered włączył się Tim Willits, czyli obecny Chief Creative Officer studia Saber Interactive. Poza obietnicą ujawnienia nowych informacji uwagę zwrócił fakt używania przez niego liczby mnogiej. Odebrano to jako potwierdzenie już wcześniej pojawiających się sugestii, iż Crysis Remastered będzie zawierać także odświeżoną wersję dużego dodatku Crysis Warhead.

Niektórzy idą nawet dalej i liczą na to, że chodzi tu o całą serię. Czekacie na Crysis Remastered? Jakie macie nadzieje?

Źródło: @TimWillits, Crysis, Digital Foundry

Warto zobaczyć również: