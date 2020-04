Wprawdzie Crytek jeszcze nie zdecydował się na oficjalną zapowiedź, ale wątpliwości już nie ma. Do pojawiających się wcześniej sugestii o reaktywacji doskonale znanej wielu serii dołączył teraz pierwszy konkret.

Na oficjalnej stronie serii nieco przedwcześnie pojawiły się informacje zdradzające, iż nadciąga Crysis Remastered. Co więcej dowiadujemy się z nich, iż gra będzie oferowana na pokaźnej liczbie platform docelowych - PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

