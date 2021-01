Crytek zdaje się ostatnio budzić z lekkiego letargu. Studio poszukuje nowych rąk do pracy, co samo w sobie jest dobrym sygnałem, a tu mamy dodatkowo jeszcze inne optymistyczne wzmianki.

Crytek szuka ludzi do pracy nad nową grą AAA

Studio Crytek nie jest tym, które ma w dorobku rekordową liczbę gier. Cieszy się jednak dobrą renomą, co z racji kilku perełek nie dziwi. To właśnie Crytek stworzył pierwszą część serii Far Cry, a i tak najbardziej znany jest z racji serii Crysis. O niej przypomniał w zeszłym roku za sprawą Crysis Remastered, w przyszłości mamy doczekać się natomiast nie odświeżonych wersji znanych tytułów, ale już nowości.

I wygląda na to, że będzie to nie tylko The Climb 2 tworzone pod kątem rzeczywistości wirtualnej, ale też coś dla szerszego grona graczy. Trwają poszukiwania nowych rąk do pracy nad grą AAA. Zatrudnieni zasilą zespół we Frankfurcie, a więc głównej siedzibie studia.

Najprawdopodobniej chodzi o grę FPS

Szczegóły zamieszczonego ogłoszenia o pracę zawierają informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom. Tam widnieje między innymi zapis o konieczności posiadania doświadczenia przy pracach nad grami AAA, najlepiej z gatunku FPS. Dodatkową wskazówką wydaje się też wyszczególnienie pasji do gier, najlepiej sandbox, czyli tych z otwartym światem.

Wydaje się, że główne założenia nowej gry już znamy. Czy może oznaczać to kolejną część serii Crysis? Mimo dość mieszanych ocen Crysis Remastered mającego duże problemy z optymalizacją, nie zabrakłoby zapewne graczy cieszących się z takiego scenariusza. Zaliczacie się do nich czy wolelibyście coś zupełnie świeżego?

