Crysis Remastered to jedna z tych odświeżanych gier, które wzbudzają spore emocje. Doczekaliśmy się premiery i chyba kolejnego pogromu komputerów.

Dziś premiera Crysis Remastered

Wprawdzie pierwotne plany zakładały, że Crysis Remastered zadebiutuje w lipcu, ale uległy zmianom i wyznaczono nowy termin premiery - 24 września. Tym razem wszystko już się udało i Crysis Remastered właśnie trafia na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One (wcześniej został wydany na Nintendo Switch, w gorszej oprawie rzecz jasna).

Osoby zainteresowane wersją na PC będą musiały skorzystać z oferty Epic Games Store. Potwierdzono już, że twórcy zastosowali tutaj zabezpieczenia Denuvo. Warto też zapoznać się z opublikowanymi już wcześniej wymaganiami sprzętowymi.

Crysis Remastered stanowi wyzwanie dla nawet najmocniejszych komputerów

Wymagania sprzętowe pozwalały przypuszczać, że obejdzie się bez potężnych konfiguracji. Nic z tego. Szybko okazuje się, że uruchomienie Crysis Remastered w lepszej jakości to sposób na zapewnienie ogromu pracy nawet topowym zestawom.

Crytek wykorzystywał do pokazów procesor AMD Ryzen 7 2700X współpracujący z 16 GB pamięci RAM oraz kartą graficzną GeForce RTX 2080Ti. Przy rozdzielczości Full HD i bardzo wysokich ustawieniach graficznych przełożyło się to na około 38 fps.

A to przecież nie wszystko. Można znaleźć tutaj opcję „Can it Run Crysis?”, czyli tę z maksymalnie podkręconymi ustawieniami graficznymi i wszystkimi aktywnymi bajerami wizualnymi. Zaczynają pojawiać się już pierwsze testy z wykorzystaniem najnowszej karty graficznej GeForce RTX 3080. Okazuje się, że przy rozdzielczości 4K i opcji „Can it Run Crysis?” przekłada się ona na około 25-30 fps. W tym przypadku zestaw obejmował też procesor Intel Core i9-10900K i 32 GB RAM.

Crysis Remastered daje spore możliwości w zakresie doboru rozdzielczości, ustawień graficznych i korzystania lub nie z dodatkowych opcji. To ma zapewnić komfortową zabawę na mniej imponujących komputerach, oczywiście w gorszej jakości.

Osobną kwestią będzie pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z tak imponującymi widokami i zaawansowanymi technikami usprawiedliwiającymi ogromny apetyt na moce obliczeniowe? Na odpowiedź nie powinniśmy długo czekać.

Źródło: Crysis, Linus Tech Tips

Warto zobaczyć również: