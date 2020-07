Crysis Remastered został oficjalnie zapowiedziany w połowie kwietnia. Chociaż Crytek nie podał wtedy daty premiery, większość źródeł sugerowała, że odbędzie się ona w lipcu. Tak się jednak nie stanie. Z wydanego dziś komunikatu dowiadujemy się, że Crysis Remastered zadebiutuje kilka tygodni później niż planowano.

Argumentacja nie zaskakuje. Dodatkowy czas ma umożliwić twórcom zadbanie o lepszą jakość gry. Dokładna data premiery i tym razem nie została podana. Wiadomo za to, że Crysis Remastered ma zadebiutować jednocześnie na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3