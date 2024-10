Gothic Remake z polskim dubbingiem. Przemówił znany głos

Pierwsze nagranie rozgrywki Gothic Remake z polskim dubbingiem trafiło do sieci. Przez Górniczą Dolinę poprowadził nas głos Diego czy Gomeza, czyli Adam Bauman. Na oficjalne ogłoszenie, kto podłoży głos pod Bezimiennego musimy poczekać.

Gothic Remake z pewnością będzie produkcją, która wywoła sporo emocji w Polsce. Do sieci trafiło pierwsze nagranie z rozgrywką w języku polskim. Przez świat Górniczej Doliny poprowadził nas Adam Bauman, odtwórca wielu ról z pierwszego Gothica, w tym m.in. Diego czy Gomeza.

Nie jest to pierwsza prezentacja polskiej wersji językowej Gothic Remake. Podczas tegorocznej edycji PGA gracze mieli okazję zapoznać się z polskim dubbingiem w Gothic Remake. Najnowszy materiał prezentuje ją jednak po raz pierwszy szerszemu gronu odbiorców.

Gothic Remake – polska wersja językowa

Nieco ponad czterominutowy zwiastun Gothic Remake prezentuje ogólne założenia świata gry, dzięki czemu świat Gothica może stać się bardziej przystępny nowym graczom. Twórcy nie ukrywają jednak, że gra kierowana jest przede wszystkim do fanów oryginału – w materiale pojawiają się odniesienia do oryginału i podkreślane są dążenia do przygotowania możliwie przystępnej produkcji.

Witajcie z powrotem w Kolonii

W najnowszym zwiastunie brakuje dialogów z samej rozgrywki. Słyszymy za to poszczególne odgłosy środowiska, które dobrze znamy z oryginału. Wśród nich można wymienić też odgłosy, które wydaje Bezimienny, gdy zostaje ranny lub gdy traci przytomność.

Ze względu na brak dialogów, nie mogliśmy poznać aktorów, wcielających się w kolejne role, a przede wszystkim nadal nie dowiedzieliśmy się, kto odegra rolę Bezimiennego. Nie da się ukryć, że polscy gracze oczekują na ogłoszenie Jacka Mikołajczaka, jako aktora, który odegra rolę protagonisty Gothic Remake.

Gothic Remake – kolejne szczegóły

Najnowszy materiał koresponduje z wcześniejszym przekazem Alkimia Interactive. Na początku października twórcy nowego Gothica dzielili się szczegółami na temat nadchodzącej produkcji. Dowiedzieliśmy się m.in. jaka będzie długość Gothic Remake, poznaliśmy też szczegóły na temat wybranych decyzji projektowych twórców odświeżonej wersji kultowej produkcji.

THQ Nordic, wydawca Gothic Remake podzielił się niedawno także pierwszym utworem ze ścieżki dźwiękowej Gothic Remake. Poznaliśmy utwór, który będzie towarzyszył graczom podczas wizyty w jaskini w Nowym Obozie. Za jego kompozycję odpowiada znany fanom oryginału Kai Rosenkranz.