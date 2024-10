Rayman Remake. Ubisoft potwierdza trwające prace

Ubisoft pracuje nad nowym Raymanem. Choć słowo nowym to trochę za dużo powiedziane. Niezapowiedzianym tytułem ma być bowiem Rayman Remake, czyli odświeżona wersja wydanej w 1995 r. platformówki.

Nostalgia uderzy kolejny raz. Jak czytamy w serwisie Eurogramer, redakcja otrzymała potwierdzenie od Ubisoftu, że projekt Rayman jest "w fazie eksploracji". Zajmują się nim studia w Montpelier i Mediolanie. Oświadczenie Ubisoftu jest odpowiedzią na plotki w temacie prac nad remakiem Raymana.

Rayman Remake, jeśli w ogóle zostanie wydany, będzie pierwszą grą z głównej serii Raymana od 2013 r., kiedy to premierę miał Rayman Legends. W międzyczasie wydawano tytuły poboczne, takie jak Rayman Mini na iOS czy Mario + Rabbids Sparks of Hope na Nintendo Switch.

Rayman Remake, czyli Steambot

Serwis Insider Gaming poinformował niedawno, że remake Raymana jest w fazie rozwoju. Projekt ma nosić nazwę Project Steambot, a za jego stworzenie odpowiadać ma zespół, liczący ok. 12 osób, które pracowały przy Prince of Persia: The Lost Crown.

Rolę konsultanta przy remake'u Raymana ma pełnić Michel Ancel, czyli twórca oryginału. Jest to o tyle ciekawe, że w 2020 r., po 30 latach pracy w Ubisofcie, zdecydował się on odejść z pracy. Miało być to związane ze skargami pracowników, którzy zarzucali mu nieodpowiednie traktowanie. Ubisoft skomentował sprawę w rozmowie z serwisem Eurogamer.

"Z przyjemnością potwierdzamy, że Ubisoft Montpelier i Ubisoft Milan niedawno rozpoczęły fazę eksploracji marki Rayman. Projekt wciąż jest na wczesnym etapie i więcej szczegółów na jego temat przekażemy w przyszłości. Konsultujemy się z Michelem Ancelem, jako twórcą marki Rayman, by zapewnić spójność w uniwersum" – czytamy w komentarzu Ubisoftu.

Jak twierdzi redakcja serwisu Insider Gaming, rozwiązany zespół, który pracował nad ostatnią odsłoną Prince of Persia, został podzielony między kilka projektów. Poza Rayman Remake, pracownicy zajmą się Beyond Good & Evil 2 I kolejną odsłoną serii Ghost Recon.