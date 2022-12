Nareszcie wiemy, kiedy Baldur’s Gate III zadebiutuje na rynku. Twórcy z Larian Studios podzielili się tą informacją z fanami podczas gali The Game Awards 2022.

Kiedy premiera Baldur’s Gate III? Wreszcie znamy odpowiedź

Gra Baldur’s Gate 3 zadebiutowała na rynku w październiku 2020 roku – rzecz w tym, że w niepełnej wersji, w programie wczesnego dostępu. Rozwijającej jej ekipie Larian Studios (tej samej, która dala nam dwie części świetnego Divinity: Grzech Pierworodny) trzeba było jednak wiele czasu, by dokończyć produkcję. Prace na szczęście wreszcie mają się ku końcowi. Poznaliśmy (wcale nie tak odległy) termin premiery.

Podczas gali The Game Awards 2022 ekipa Larian Studios zaprezentowała nowy zwiastun gry Baldur’s Gate 3. Materiał ten zdradził równocześnie, że premiery pełnej wersji należy spodziewać się w sierpniu 2023 roku. To właśnie w drugiej połowie przyszłorocznych wakacji to ambitne RPG opuści program wczesnego dostępu i trafi do graczy w wydaniu oznaczonym numerem 1.0.

Zobacz najnowszy zwiastun Baldur’s Gate 3 z The Game Awards 2022:

A zatem osadzona 200 lat po wydarzeniach przedstawionych w „dwójce” gra Baldur’s Gate 3 trafi do sprzedany 23 lata po niej. Długo przyszło nam czekać, ale na szczęście jeszcze tylko trochę…

Źródło: The Game Awards