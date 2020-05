Czarny lub biały, cichy lub wydajny – nowe wentylatory Deepcool sprawdzą się w różnych zastosowaniach, a do tego są dostępne w niezłej cenie. Producent przygotował wyjątkowo ciekawą propozycję.

Wentylatory Deepcool TF120S w dwóch kolorach

Wentylatory TF120S występują w nie tylko czarnej, ale też białej wersji kolorystycznej – motyw cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród modderów, więc będzie można je zamontować na coolerach, chłodnicach czy po prostu w obudowie zmodyfikowanych zestawów.

Głównym atutem modeli TF120S jest dopracowana budowa. Producent zastosował hydrodynamiczne łożysko (HDB), dwuwarstwowe, żebrowane łopatki oraz ramkę o kształcie talii osy z podkładkami tłumiącymi drgania. Zabiegi te mają przekładać się na lepszą wydajność (o 15% wyższy przepływ powietrza i o 10% wyższe ciśnienie statyczne), przy zachowaniu wysokiej kultury pracy względem typowych modeli o średnicy 120 mm.

Prędkość obrotową wentylatorów można regulować za pomocą sygnału PWM w zakresie 500 – 1800 RPM. W zestawie znajduje się także adapter, który pozwala ograniczyć zakres do przedziału 400 – 1500 RPM (obniża on także generowany hałas z maksymalnych 32 dB do niespełna 26 dB).

Najważniejsze informacje o wentylatorze Deepcool TF120S

wielkość: 120 mm

łożysko: HDB

wtyczka: 4-pin (PWM)

prędkość obrotowa: standardowo: 500 - 1800 RPM (+/-10%) z adapterem LSP: 400 - 1500 RPM (+/-10%)

przepływ powietrza: standardowo: do 109 m 3 /h z adapterem LSP: do 63 m 3 /h

generowany hałas: standardowo: do 32 dB z adapterem LSP: do 26 dB

waga: 167 gramów

Wentylatory TF120S to propozycja dla osób, które szukają ciekawego, wydajnego i niedrogiego sprzętu – w polskich sklepach można je kupić za około 45 złotych. Myślicie, że modele Deepcool mają szansę przebić się przez bardziej rozpoznawalną konkurencję?

Źródło: Deepcool

