Pure Rock 2 ma oferować dobrą wydajność, a przy tym naprawdę nieźle wygląda. Szykuje się hit? To zależy, bo chłodzenie nie należy do najtańszych.

be quiet! zaczyna rok od odświeżania swoich popularnych chłodzeń CPU. Niedawno na rynku pojawił się udany Shadow Rock 3, a teraz doczekaliśmy się modelu Pure Rock 2. Co się zmieniło?

Pure Rock 2 w dwóch wersjach kolorystycznych

Pure Rock 2 to następca modelu Pure Rock, który pojawił się a rynku 2014 roku. Teraz producent przygotował dwie wersje kolorystyczne – srebrną (z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium) i czarną (anodowaną na czarno), więc osoby zwracające uwagę na wygląd sprzętu będą mogły wybrać lepiej pasujący wariant. Producent zadbał o najmniejsze detale.

Konstrukcyjnie dużo się nie zmieniło. Nadal mamy do czynienia z wieżowym radiatorem, który wyposażono w cztery miedziane ciepłowody o średnicy 6 mm. Rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem, dzięki powinny lepiej odprowadzać ciepło z procesora. Dzięki asymetrycznej budowie, radiator nie powinien kolidować z wysokimi modułami pamięci RAM.

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Pure Wings 2 PWM z łożyskiem ślizgowym – jego maksymalna prędkość obrotowa to 1500 RPM, a generowany hałas ma nie przekraczać 26,8 dB. To samo „śmigiełko” było stosowane w poprzednim modelu i sprawdzało się naprawdę nieźle. W razie potrzeby można dołożyć kolejny wentylator.

W zestawie znajdują się zapinki dla wszystkich najpopularniejszych podstawek (w tym AMD AM4 i Intel LGA 1200). Producent deklaruje, że nowy Pure Rock poradzi sobie ze schłodzeniem procesorów o TDP 150 W, więc jest trochę wydajniejszy od poprzednika (Pure Rock mógł schłodzić układy o TDP do 120 W).

Najważniejsze informacje o chłodzeniu be quiet! Pure Rock 2 (Black)

typ coolera: wieżowy

ciepłowody: 4x 6 mm

wentylator: be quiet! Pure Wings 2 PWM 120 mm

prędkość obrotowa: do 1500 RPM

generowany hałas: do 26,8 dB

wydajność: 87 m 3 /h

/h kompatybilność: AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Intel LGA 115X, 1200, 1366, 2011(-3), 2066

wymiary: 141 x 152 x 84 mm

waga: 715 g

Pure Rock 2 - kiedy i za ile w sprzedaży?

be quiet! Pure Rock 2 trafi do sprzedaży w pierwszej połowie maja – zwykła wersja została wyceniona na 169 złotych, a czarna na 199 złotych. To trochę więcej niż w przypadku pierwszego modelu Pure Rock, więc jego opłacalność może nie być tak dobra.

A co Wy myślicie o nowym chłodzeniu? Pure Rock 2 ma szansę potwórzyć sukces poprzednika?

Źródło: be quiet!

