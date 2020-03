Umówmy się, firma MSI raczej nie jest kojarzona z chłodzeniami procesorów. Nie oznacza to jednak, że w jej ofercie nie można znaleźć ciekawych propozycji – dobrym tego przykładem jest model Core Frozr S, który właśnie pojawił się na naszym rynku.

MSI Core Frozr w mniejszej wersji

Core Frozr S to pomniejszona wersja wcześniejszych modeli Core Frozr L i Core Frozr XL, więc bez problemu zmieści się w mniejszych obudowach. Nadal jednak mamy do czynienia z efektowną stylistyką, która nawiązuje do innych produktów marki MSI.

Chłodzenie wykorzystuje wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami oraz cztery miedziane ciepłowody (dwa o średnicy 6 mm i dwa o średnicy 8 mm). Rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem, dzięki czemu powinny lepiej odprowadzać ciepło.

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Torx Fan z wytrzymałym łożyskiem hydrodynamicznym – jego prędkość obrotową można regulować w zakresie 500 – 1800 RPM. Gdyby jeden wentylator nie wystarczał, można tutaj zainstalować drugi taki model (w zestawie dodawany jest drugi komplet klipsów montażowych).

Core Frozr S pasuje do wszystkich najpopularniejszych gniazd pod procesory Intel i AMD. Warto dodać, że mniejszy model nie koliduje z wysokimi pamięciami RAM ani nie blokuje instalacji karty graficznej w pierwszym złączu PCI Express na płycie głównej.

Najważniejsze informacje o chłodzeniu MSI Core Frozr S

typ coolera: wieżowy

ciepłowody: 2x 6 mm, 2x 8 mm

wentylator: 120 mm PWM

prędkość obrotowa: 500 – 1800 RPM

generowany hałas: 17,2 - 33,6 dB

wydajność: 19,79 - 71,27 CFM

kompatybilność: AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Intel LGA 775, 115X, 1200, 1366, 2011(-3), 2066

wymiary: 141 x 152 x 84 mm

waga: 715 g

Core Frozr S jest też tańszy od poprzedników – jego cena w polskich sklepach wynosi 189 złotych. Dla porównania, model Core Frozr L kosztuje jakieś 250 złotych, a Core Frozr XL jakieś 350 złotych.

MSI Rainbow Fan Pack - efektywna i efektowna wentylacja

Warto wspomnieć, że w ofercie producenta pojawił się także zestaw podświetlanych wentylatorów MSI Rainbow Fan Pack – obejmuje on trzy wentylatory z adresowalnym podświetleniem RGB oraz ośmiokanałowy kontroler podświetlenia wraz z pilotem zdalnego sterowania. Kontroler można podłączyć pod przycisk reset w obudowie lub do kompatybilnego złącza na płycie głównej.

Zainteresowani? Zestaw kosztuje 229 złotych. Można kupić też sam kontroler - jego koszt to 69 złotych.

Źródło: MSI

