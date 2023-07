Przez wielu długo wyczekiwane wakacje już nadeszły – a razem z nimi wszelkie wyjazdy i leniwe spędzanie czasu w upale. Aby ten okres był jeszcze przyjemniejszy, Biedronka przygotowała oferty z myślą o wakacyjnych wojażach. Sprawdziliśmy, które gadżety warto kupić.

Najnowsza gazetka Biedronki obowiązuje od poniedziału 3 lipca, zatem po niektóre z przedmiotów z wakacyjnej oferty można już wybierać się do sklepów. Na pozostałe gadżety należy jednak zaczekać, bowiem trafią do sprzedaży dopiero w czwartek 6 lipca. Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji, którymi warto się zainteresować, jeśli planujecie krótszy lub dłuższy wyjazd.

Oferta Biedronki na wakacje. W tym duży powerbank o pojemności 20 tys. mAh

Popularny w Polsce dyskont – podobnie jak Lidl – wprowadził do swojej oferty wentylatory domowe na trwające lub nadchodzące upały. Najtańszy z nich można kupić już za 54,90 zł i jest niewielką konstrukcją akumulatorową. Gabaryty sprawiają, że bez trudu zmieści się na biurku, a po 3 godzinach ładowania, będzie pracował przez 4 godziny.

W cenie 149 zł można od poniedziałku kupić wentylator zasilany z sieci o mocy 45 W z funkcją 70-stopniowej oscylacji. Ten wentylator kolumnowy sprawdzi się w mniejszych mieszkaniach, gdzie brakuje miejsca dla większych konstrukcji.

Sposób na upały. Do Biedronki trafiły wentylatory. Najtańszy można kupić już za niewiele ponad 50 zł

Najbardziej wymagający, którzy ciężko znoszą upały – mogą zwrócić uwagę na wentylator z funkcją mgiełki marki MPM. To propozycja najdroższa ze wszystkich, bowiem kosztuje 299 zł, jednak ma 75 W mocy, 3-stopniową regulację siły nawiewu i co najważniejsze – zbiornik na wodę o pojemności 3,2 litra, dzięki któremu w domu lub mieszkaniu stworzy przyjemną i chłodną mgiełkę.

W czwartek 6 lipca do sprzedaży trafi też akcesorium dla młodszych. Kamera dziecięca Korever K2 za niespełna 90 zł nagrywa materiały w rozdzielczości do 1080 p, ma baterię o pojemności 800 mAh oraz wbudowane 5 gier. Oprócz tego bez trudu można jej używać nad morzem, bowiem ma wodoodporną obudowę.

Kamerka sportowa dla dziecka za niecałe 90 zł to dobry sposób, aby zapewnić najmłodszym rozrywkę na wyjeździe

W ofercie jest też nieco bardziej zaawansowana kamera sportowa Forever V2 HD 1080 p, którą dyskont również wycenił na 89,90 zł. Kamerka ma akumulator 900 mAh, 2-calowy wyświetlacz i można ją zanurzać w wodzie. To dobre rozwiązanie, aby rozpocząć swoją przygodę z nagrywaniem i sprawdzić, czy warto w przyszłości zainwestować w droższe urządzenie.

Prosty i tani wentylator z podstawką do telefonu. To ciekawe rozwiązanie, aby ochłodzić się w największe upały

To jednak nie wszystko z oferty, którą Biedronka przygotowała na wakacje. Za 19,99 zł kupisz wentylator biurkowy z funkcją aromaterapii i podstawką pod telefon. W zestawie znajdują się 2 tabletki zapachowe i bateria niezbędna do działania. Oprócz tego w gazetce znalazły się ładowarki (samochodowa lub sieciowa) i transmiter FM w cenie 24,99 zł za sztukę.

Ładowarka do auta ma dwa wejścia: USB i USB-C (PD) i maksymalną moc 20 W. Sieciowa również dysponuje dwoma gniazdami ładowania (USB i USB-C) i mocą 20 W. Transmiter natomiast sprawdzi się, jeśli chcesz słuchać muzyki z telefonu w samochodzie, a nie masz ku temu waunków. Oprócz tego, że dzięki niemu unowocześnisz swoje auto, transmiter jest wyposażony w złącza USB (20 W), aby na bieżąco ładować telefon.

W cenie poniżej 100 zł trudno znaleźć powerbanki o pojemności 20 tys. mAh

Największym hitem wakacyjnej oferty Biedronki na początek lipca może być natomiast duży powerbank o pojemności 20 tys. mAh. W cenie 99 zł trudno znaleźć wiele urządzeń o podobnej specyfikacji, zatem warto wyposażyć się w niego, nawet jeśli nie planujesz w najbliższym czasie wyjazdu – to przedmiot, który warto mieć na “czarną godzinę”.

Maksymalna moc wyjściowa portu USB w powerbanku wynosi 18 W, natomiast USB-C ładuje mocą 20W. W zestawie znalazł się przewód micro USB, jednak za 12,99 zł można kupić dodatkowy (Lightning lub USB-C).