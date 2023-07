Natychmiastowe przelewy w Revolut nie dość, że będą realizowane automatycznie (zamiast standardowych), to aplikacja nie zażąda za nie żadnej dodatkowej opłaty. Z nowości skorzystają wszyscy, bez względu na posiadany plan.

Przelewy Express Elixir różnią się na tle standardowych transakcji w systemie Elixir tym, że przekazywane środki trafiają do odbiorcy niemal natychmiast po zleceniu przelewu. Większość banków w Polsce za tę usługę pobiera dodatkowe opłaty. Revolut postanowił jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i pozwala wykonywać natychmiastowe przelewy zupełnie za darmo.

Express Elixir a zwykły Elixir

Do tej pory przesyłanie pieniędzy z konta Revolut wiązało się z tym, że odbiorca był zmuszony czekać na środki zwykle do następnego dnia roboczego. Wynika to z trybu pracy systemu Elixir – elektronicznego rozwiązania rozliczeń międzybankowych. Choć transakcje przyjmowane są w jego ramach przez całą dobę, to banki realizują rozliczenia według ustalonego harmonogramu (sesje przychodzące i wychodzące).

Jedynymi opcjami, które pozwalają przesłać pieniądze bez dodatkowego oczekiwania jest przelew wykonany na rachunek bankowy odbiorcy, który jest zarejestrowany w tym samym banku co nadawca. Można też skorzystać z przelewu natychmiastowego Express Elixir, który bez względu na bank – gwarantuje, że środki trafią na wskazane konto natychmiast.

To rozwiązanie wygodne szczególnie w sytuacjach, kiedy nadawcę “goni” czas i zależy mu na szybkiej transakcji. Niestety – za przelew w systemie Express Elixir polskie banki najczęściej żądają opłaty, zwykle jest to ok. 5 zł za pojedynczą dyspozycję. Revolut postanowił jednak nieco zamieszać na rynku usług finansowych i oddaje tę funkcję do użytku zupełnie za darmo.

Express Elixir za darmo w Revolut

Kto będzie mógł skorzystać z darmowych przelewów natychmiastowych w Revolut? Platforma nie wprowadza żadnych ograniczeń. Oznacza to, że bez względu na posiadany plan (nawet darmowy), klienci Revolut będą mogli wykonać dyspozycję w systemie Express Elixir bez ponoszenia opłat.

Natychmiastowy przelew w Revolut będzie wykonywany zamiast przelewu tradycyjnego, gdy tylko będzie taka możliwość – automatycznie. Jason z Pijnaker z Revolut podkreśla w komunikacie prasowym, że: “Misją Revolut jest demokratyzowanie usług finansowych, tak by były dostępne dla każdego, w sposób łatwy i w atrakcyjnej cenie. Tradycyjne banki w Polsce narzucają opłatę za błyskawiczne przelewy lokalne Express Elixir. Naszym zdaniem klienci skorzystają znacznie bardziej, jeśli te przelewy będą bezpłatne”.