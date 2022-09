Drużyny techniczne uwijają się na płycie startowej jak mrówki. Czy uda się im wreszcie doprowadzić do rozpoczęcia misji Artemis I?

Testy, testy, testy...

Choć pojawiają się zarówno głosy pełne ekscytacji misją to slychać też sceptyczne opinie dotyczące sensu wykorzystania rakiety SLS (której wiele komponentów mogłoby już z powodzeniem kupować alkohol gdyby poszło do sklepu) kiedy są alternatywne możliwości wyniesienia statku kosmicznego (np. Falcon od SpaceX). NASA jednak nie zwalnia tempa i wokół samej rakiety, która póki co pozostaje na Launch Padzie 39B, trwają prace naprawcze. Drużyny techników wymieniły uszczelki na rdzeniu SLS oraz rury służące do tankowania i spuszczania ze zbiorników ciekłego wodoru.

Na 17 września planowany jest test tankowania rakiety w warunkach kriogenicznych i superzimnych. Podczas niego inżynierowie NASA przetestują uszczelnienie zbiorników w takich samych warunkach, jakie będą panować podczas właściwego startu.

Potencjalny start

Szefowie misji zapowiedzieli potencjalne daty startu na 23 i 27 września aby nie kolidować z innymi aktywnymi misjami. 26 września misja DART wykona swój manewr kolizyjny z asteroidą Dimorfos a na początek października przewidziano misję załogową na ISS. Okna startowe tym razem wyglądają następująco:

23 września okno startowe od 6:47 do 8:47 czasu wschodnioamerykańskiego ( 12:47 - 14:47 czasu polskiego)

okno startowe od czasu wschodnioamerykańskiego ( czasu polskiego) 27 września okno startowe od 11:37 do 12:47 czasu wschodnioamerykańskiego (17:37 - 18:47 czasu polskiego)

A co z przyciskiem samozniszczenia?

No właśnie. To jest ten element, który może jeszcze pokrzyżować plany NASA. Siły Kosmiczne nie wydały jeszcze swojej zgody na przedłużenie certyfikacji dla baterii zasilających System Zakończenia Lotu, a jest to niebędnym warunkiem dla uzyskania zgody na próbę wystrzelenia rakiety. Jeśli eksperci z kosmicznego odłamu Sił Zbrojnych USA nie zgodzą się na uznanie systemu za niewymagający kolejnego przeglądu to SLS czeka mozolna wędrówka do oddalonego o cztery mile VAB (która potrwa wiele, wiele godzin). W tej sytuacji start zostanie odłożony do połowy października.

