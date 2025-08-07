Apple stało się pierwszą firmą, która zbudowała kompleksowy łańcuch dostaw chipów w Stanach Zjednoczonych. To efekt niedawno ogłoszonego Amerykańskiego Programu Produkcyjnego, zakładającego inwestycje w wysokości 600 mld dol.

Apple stało się pierwszą firmą, która zbudowała kompletny, od początku do końca, łańcuch dostaw chipów na terenie Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że każdy etap – od badań i projektowania, przez produkcję wafli krzemowych i komponentów, aż po pakowanie gotowych układów – będzie odbywał się w kraju. To strategiczny krok, który wzmacnia niezależność USA od zagranicznych dostawców technologii.

Produkcja komponentów w USA

W ramach Amerykańskiego Programu Produkcyjnego (AMP - American Manufacturing Program) Apple rozszerzy współpracę z firmami takimi jak Corning, Broadcom, Texas Instruments, Amkor, GlobalWafers i TSMC. Szkło ochronne do wszystkich iPhone’ów i Apple Watchy będzie w całości produkowane w fabryce Corning w Kentucky. Z kolei MP Materials dostarczy amerykańskie magnesy, które też będą wykorzystywane w urządzeniach Apple.

Apple nawiązało nowe, wieloletnie umowy z firmami takimi jak Coherent, która produkuje lasery VCSEL (używane m.in. w Face ID), oraz z Applied Materials – liderem w produkcji sprzętu do wytwarzania chipów. W Teksasie i Arizonie trwają prace nad nowymi zakładami, które pozwolą zwiększyć krajową produkcję półprzewodników.

Chipy Apple made in USA

Współpraca z TSMC w Arizonie ma umożliwić produkcję ponad 19 mld. chipów rocznie już w 2025 r. Równolegle rozwijana jest infrastruktura do produkcji wafli krzemowych przez GlobalWafers America, a także linie pakowania chipów, m.in. w nowej fabryce Amkor w Arizonie, która będzie obsługiwać układy produkowane w TSMC.

Apple rozbudowuje też swoje możliwości w zakresie sztucznej inteligencji. W Houston powstaje nowa fabryka serwerów o powierzchni 250 tys. stóp kwadratowych, których zadaniem będzie obsługa Apple Intelligence i systemu Private Cloud Compute – bezpiecznej architektury AI. Pierwsze testowe serwery zostały już wyprodukowane.



Apple ma współpracować z fabrykami Texas Instruments w Lehi w stanie Utah oraz w nowym zakładzie w Sherman w Teksasie

W Maiden (Karolina Północna) Apple rozbudowuje swoje centrum danych, wspierające takie usługi jak iCloud, App Store czy Apple Music. Firma inwestuje także w edukację – 19 sierpnia otwiera się Apple Manufacturing Academy w Detroit, oferująca kursy z zakresu nowoczesnej produkcji i wykorzystania AI.

Tysiące nowych miejsc pracy

Obecnie Apple współpracuje z tysiącami dostawców w każdym z 50 stanów USA i wspiera ponad 450 tys. miejsc pracy. W ciągu czterech lat firma planuje zatrudnić dodatkowe 20 tys. osób w obszarach takich jak inżynieria krzemowa, rozwój oprogramowania, AI i uczenie maszynowe.



Produkcja ma objąć też serwery Apple - będzie ona realizowana w nowym zakładzie w Houston

Ogromne inwestycje w Stanach Zjednoczonych

Plan Apple zakłada inwestycje w wysokości 600 mld. dol. w ciągu najbliższych czterech lat, w tym nowe zobowiązanie w wysokości 100 mld. dol. przeznaczone na produkcję chipów i rozwój łańcucha dostaw w USA. To największa jak dotąd deklaracja tego typu w historii firmy, która obejmuje rozwój infrastruktury produkcyjnej, wsparcie dla amerykańskich dostawców, tworzenie miejsc pracy oraz rozbudowę centrów danych i serwerowni.

Nowa inwestycja nie tylko przyspiesza rozwój zaawansowanych technologii w USA, ale także czyni Apple jednym z największych prywatnych inwestorów w amerykańską gospodarkę. Decyzja może mieć związek z ostatnimi deklaracjami Donalda Trumpa, który zachęcał zagraniczne firmy do inwestycji w USA.