Rockstar Games zamierza wprowadzić do GTA Online mechanizmy weryfikujące wiek gracza – tak wynika z informacji, do których dotarł znany branży leaker o pseudonimie Tez2. Czy faktycznie coś jest na rzeczy?

GTA Online przeszło długą drogę od momentu swojej premiery, a ta miała miejsce niespełna 12 lat temu. Wygląda na to, że twórcy zamierzają po raz kolejny dostosować tytuł do nieustannie zmieniających się warunków.

GTA Online tylko dla graczy 18+?

W ostatnich tygodniach jednym z wiodących tematów jest weryfikacja wieku w Wielkiej Brytanii. Nowe zasady zainicjowały swego rodzaju lawinę; nie trzeba było długo czekać na deklarację Microsoftu, który poinformował, że zamierza weryfikować wiek graczy Xbox, początkowo w Wielkiej Brytanii, a później w kolejnych regionach.

Niewykluczone, że tym samym tropem będzie podążać Rockstar Games i GTA Online. Wskazuje na to fragment kodu, do którego dotarł Tez2. “Żarty na bok, Rockstar planuje wkrótce wprowadzić weryfikację wieku, wprowadzając ją w poszczególnych regionach. Dostęp do #GTAOnline może wymagać weryfikacji wieku, a niektóre funkcje, takie jak wiadomości telefoniczne, czat tekstowy czy Snapmatic, mogą być ograniczone do czasu weryfikacji wieku" – pisze leaker.

Plotka, czy coś więcej?

Należy podkreślić, że mamy do czynienia z wyciekiem – weryfikacji wieku jeszcze nie ma w GTA Online, ale może się pojawić w przyszłości. Logika podpowiada, że w pierwszej kolejności proces weryfikacji wieku zawita w Wielkiej Brytanii i ewentualnie zostanie rozszerzony o kolejne regiony. Nie jest też jasne, jakie potencjalne ograniczenia przewidują deweloperzy. Tez2 wspomina o niedostępności niektórych funkcji, a nie blokowaniu dostępu do całego GTA Online.

Ciekawe, czy i tym razem gracze zrobią użytek z innych produkcji, by móc skutecznie “zweryfikować” swój wiek. Niedawno internauci odkryli, że tryb fotograficzny w Death Stranding 2 ma intrygującą, ukrytą funkcję.

Źródło: X/Tez2