Dziś, 7 sierpnia, wystartował wczesny dostęp do beta testów Battlefield 6. Tak zwany “hype” jest ogromny, o czym świadczą liczby. A to dopiero skromny początek.

Dzieło Electronic Arts cieszy się kolosalnym zainteresowaniem. Battlefield 6 jawi się jako ta gra, która ma odbudować zaufanie wśród graczy. Nie jest tajemnicą, że poprzednia odsłona – Battlefield 2042 – nie należy do Panteonu serii.

Czas zacząć beta testy Battlefield 6

W czwartek wystartował wczesny dostęp do beta Battlefield 6. Jak wygląda frekwencja? W momencie pisania tych słów (godzina 10:10), na samym tylko Steamie jest ponad 220 tys. graczy, a przecież beta dostępna jest na pozostałych platformach. Dodajmy raz jeszcze, że jest to wczesny dostęp, a nie ogólnodostępne testy – dane SteamDB to tylko wierzchołek góry lodowej. Frekwencja i tak wystrzeli w późniejszych godzinach.

Jeśli nie możesz teraz zagrać w beta Battlefield 6, to nie ma powodów do paniki. Wcześniejszy dostęp to jedno, ale warto pamiętać, że właściwa, publiczna beta odbędzie się w nadchodzących weekendach: 9-10 sierpnia oraz 14-17 sierpnia. EA uwzględnia wszystkie platformy: PC, PS5, Series X|S.

Jaki PC do otwartej bety Battlefield 6?

Jeśli chodzi o minimalne wymagania sprzętowe dla otwartej bety Battlefield 6, to sprawa wygląda następująco:

Ustawienia graficzne: 1080p, 30 FPS, niskie ustawienia

GPU: Nvidia RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A380

VRAM: 6 GB

Procesor: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB (Dual Channel 2133 MHz)

System operacyjny: Windows 10

DirectX: DirectX 12

Dysk: 75 GB HDD (w dniu premiery)

Wymagane funkcje systemowe: TPM 2.0, UEFI Secure Boot, HVCI, VBS

Źródło: Steam, SteamDB