Czy loty kosmiczne zrobią z ludzi mutantów? Wygląda na to, że tak. Nawet jeśli nie otrzymamy w związku z tym supermocy, to dobrze by było by mutacje nie szkodziły nam „za bardzo”.

Kosmos a zdrowie człowieka

Lot w kosmos w obecnych warunkach pozostaje bardzo odległy od wizji jaką jesteśmy skłonni kreować w literaturze i filmach science fiction. Kiedy bohaterowie popkultury spędzają w przestrzeni miesiące i lata, radząc sobie z kosmicznymi niewygodami w różny sposób (czy to hibernacją, czy zwykłym życiem w warunkach sztucznej grawitacji), prawdziwi astronauci zaś borykają się z problemami zdrowotnymi i możliwymi uszkodzeniami w samej strukturze DNA.

Naukowcy przez okres 20 lat monitorowali krew 14 astronautów wykonujących krótkie loty kosmiczne w ramach programu lotów wahadłowcami NASA . Oczywiście nie były to jedyne badania. Dzięki kompleksowemu sprawdzaniu stanu zdrowia osób, które wysłaliśmy na orbitę planety wiemy, że z każdym dniem astronauci tracą masę mięśniową, a ich kości stają się mniej gęste i przez to bardziej łamliwe. Astronautom pogarsza się też ostrość widzenia, a ich ciała doświadczają przyspieszonego procesu starzenia. Badania krwi odsłoniły z kolei wysoki poziom mutacji genetycznych w krwiotwórczych komórkach macierzystych. Mimo to naukowcy stwierdzili, że zmiany są poniżej progu od którego powinniśmy się znacząco niepokoić o zdrowie astronautów.

Co można zrobić?

Zaleceniem lekarzy jest jak najczęstsze monitorowanie krwi osób odbywających loty kosmiczne by monitorować pojawiające się mutacje i wykrywać potencjalnie pojawiające się nowotwory (choć wcześniejsze badania wykluczają by loty orbitalne w znaczący sposób zwiększały odsetek zachorowań na raka). Mając w perspektywie planowane w kolejnych latach loty ludzkich załóg w głęboki kosmos, na Księżyc albo nawet na Marsa takie badania stają się jeszcze bardziej istotne.

Być może częścią odpowiedzi na pytanie jak zapobiec tej wzmożonej liczbie mutacji jest odzież blokująca czy też ograniczająca wpływ promieniowania kosmicznego, jak kamizelka którą przetestuje w warunkach lotu manekin Zohar, będący częścią „załogi” Artemis I (jak tylko tej przełomowej misji uda się w końcu oderwać od ziemi, na co czekamy z niecierpliwością).

