Gry komputerowe Nowe Gearsy zadebiutują zgodnie z planem. Będą „prawdziwą grą na PC” z dnia 09-04-2020

Gears Tactics to gra, która wprowadzi do dobrze znanej serii spory powiew świeżości. Wprawdzie uniwersum i bohaterowie będą znani, ale rozgrywka ma zdecydowanie odbiegać od tego co widzieliśmy wcześniej.