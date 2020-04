W ramach Free Play Days, Microsoft zdecydował się udostępnić Gears 5 za darmo. Zainteresowani mogą sprawdzać rozgrywkę do 12 kwietnia, a więc czasu na dokładne przyjrzenie się jej jest całkiem sporo.

Oferta dostępna jest zarówno na PC (za pośrednictwem Steam i sklepu Windows), jak również na Xbox One. Tu trzeba jednak zaznaczyć, że nie obejdzie się bez konta Xbox Live Gold.

Play #Gears5 FREE right now until April 12th with Xbox Free Play Days!



Xbox Free Play Days are open to Xbox Live Gold or Xbox Game Pass Ultimate subscribers. See you out there.https://t.co/5S5cq7HAlf pic.twitter.com/7EmW9i4YDv