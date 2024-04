AMD wraz z socketem AM4 pokazało, że przez wiele lat można stosować jedno gniazdo do wielu generacji CPU. Wprowadzając AM5 „czerwoni” zapewniali, że nowy socket będzie również długo wspierany... Czy aby na pewno?

Jak zauważył użytkownik platformy Twitter X, kryjący się pod nazwą HXL, narzędzie MC Extractor tworzone przez użytkownika GitHub - platomav - zidentyfikowało dwa nowe procesory od AMD (o identyfikatorach 00B40F40 i 00B40F00), które najprawdopodobniej będą działać na platformie AM5+.

Czym jest MC Extractor? MC Extractor to narzędzie, które analizuje pliki binarne mikrokodu procesorów Intel, AMD, VIA i Freescale. Program może być używany przez użytkowników końcowych, którzy szukają wszystkich istotnych informacji o mikrokodzie, tj. identyfikator procesora, platforma, wersja, data, wydanie, rozmiar, suma kontrolna itp.

HXL uważa, iż CPU z serii 00B40Fxx mogą być próbkami inżynieryjnymi AMD o nazwie kodowej Granite Ridge lub Fire Range, których premiera miałaby nastąpić w okolicy 2026 roku lub później.Jednocześnie użytkownik X zaznacza, że są to wyłącznie jego spekulacje. Z drugiej strony, taki scenariusz wcale nie musi być odrealniony od rzeczywistości.

Bardziej doświadczeni życiem czytelnicy naszego serwisu zapewne pamiętają, iż w historii Advanced Micro Devices pojawiały się odświeżone (i wstecznie kompatybilne) sockety pod procesory „czerwonych”, na czele z AM2(+) i AM3(+). Takie rewizje gniazd pozwalały dostarczyć nowe funkcje, których nie można było dodać poprzez aktualizację BIOSu. W tamtych czasach było to chociażby wprowadzenie obsługi nowszej szyny danych (odpowiednio HyperTransport 3.0 i 3.1), czy możliwości skorzystania z mocniejszych procesorów (4-rdzeniowych dla AM2+ oraz 8-rdzeniowych dla AM3+). W przypadku AM5+ AMD może również pokusić się o implementację rozwiązań, których starszy socket nie „udźwignie”. Możemy tutaj insynuować wprowadzenie dodatkowych napięć, innych/alternatywnych obwodów zasilania, nowej rewizji PCIe, czy dodania nowych interfejsów (np. USB4 w wersji 2, czy chociażby DisplayPort z UHBR20).

Ciekawe jak wiele architekura ZEN6 będzie miała wspólnego z potencjalnym socketem AM5+?

Warto również wspomnieć o tym, iż nowoczesne gniazda procesorów mają zwykle więcej pinów, niż wykorzystują (w przypadku AMD AM5, jest ich łącznie 1718). Jeżeli faktycznie firma myśli o nowszym gnieździe, przy zachowaniu wstecznej kompatybilności, to może być ono po prostu fizycznie gniazdem AM5 z włączonymi dodatkowymi pinami.

A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Czy gigant z Santa Clara faktycznie wróci do dawnych nawyków? Zapraszamy do wypowiadania się w sekcji komentarzy!

