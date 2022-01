Mark Gurman, redaktor agencji prasowej Bloomberg poinformował wczoraj, że firma Apple pracuje nad wieloma nowymi produktami, które trafią do sprzedaży tej jesieni. Przygotujcie się na wysyp nowych produktów tej marki.

Gurman twierdzi, że jesienią pojawią się iPhone’y serii 14, kilka nowych modeli komputerów Mac, słuchawki AirPods Pro drugiej generacji, nowe iPady oraz zegarki Apple Watch Series 8. W tym roku zadebiutować ma najwiecej nowych urządzeń w całej historii firmy Apple.

iPhone’y 14, komputery Mac i inne nowości w 2022 roku

Jesienią Apple zaprezentować ma cztery nowe modele iPhone’ów:

iPhone 14, iPhone 14 Pro - oba z ekranem o przekątnej 4,7 cala oraz

iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max - z ekranem o przekątnej 5,5 cala.

Jest już zatem niemal pewne, że nie zobaczymy kolejnego modelu iPhone’a mini.

Pojawią się także co najmniej dwa nowe komputery Mac:

odświeżony, podstawowy model MacBooka Pro - mniej wydajny niż komputery z układami M1 Pro oraz M1 Max,

przeprojektowany MacBook Air.

Będą też nowe zagadki Apple Watch - modele serii 8 i nowy Apple Watch SE. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie zegarek ze wzmocnioną obudową, przeznaczony do używania w trudnych warunkach.

W przypadku podstawowego modelu iPada nie będzie wielu zmian. Hitem mogą być nowe iPady Pro. Gurman twierdzi, że będą one wyposażone w układ M2 oraz technologię MagSafe, czyli bezprzewodowe ładowanie.

Dajcie znać w komentarzach co na ten temat myślicie. Czy po słabym 2021 roku ceka nas rewolucja? Nie macie obaw, że jeśli pojawi się aż tyle nowych produktów, to nie będą one już tak dobre jak wcześniej?

Źródło: Newsletter Power-On