W sieci pojawiły się doniesienia na temat problemów z wyświetlaczami iPhone’ów 13 i 13 Pro. Użytkownicy tych smartfonów zgłaszają, że w trakcie używania telefonu ekran nagle staję się różowy, a telefon się zawiesza.

Różowy ekran w iPhone’ach serii 13

Takie informacje znajdują się między innymi na forum dyskusyjnym firmy Apple i po raz pierwszy pojawiły się w październiku ubiegłego roku. Pierwszy wpis dotyczył modelu 13 Pro, który po odesłaniu do serwisu ostatecznie został wymieniony na inny egzemplarz.

Od tamtego czasu kolejni użytkownicy zaczęli zgłaszać ten sam problem. Niektórzy napisali, że ich smartfony zostały wymienione, ale nie wszyscy mieli takie szczęście. W niektórych przypadkach stwierdzono, że jest to jedynie błąd oprogramowania, który zostanie wyeliminowany wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu iOS.

Do tej pory nie odkryto co powoduje wystąpienie tego błędu. Z postów autorstwa użytkowników wadliwych iPhone’ów wynika, że występuje on w losowych przypadkach.

Co ciekawe, firma Apple opublikowała oficjalne oświadczenie w tej sprawie w chińskim serwisie społecznościowym Weibo. Wynika z niego, że firma nie traktuje tego jako poważny problem. Jedynym zaleceniem jest wykonanie kopii zapasowej danych oraz instalacja najnowszego iOS’a, co ma wykluczyć niezgodność wersji zainstalowanych aplikacji z wersją systemu operacyjnego.

Warto jednak zauważyć, że pierwsze doniesienia o kłopotach z wyświetlaczem pojawiły się w październiku, a od tamtego czasu pojawiło się już kilka kolejnych wersji iOS’a, które tego błędu nie wyeliminowały.

Rozwiązanie problemu

Obecnie jedynym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie smartfona. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, w którym przeczytać można co należy zrobić gdy iPhone się zawiesi.

Dajcie znać w komentarzach czy problem dotyczy Waszych egzemplarzy iPhone’ów.

Źródło: 9To5Mac

Grafika: https://discussions.apple.com/thread/253300580