Wkrótce EA powinno podać datę pierwszej prezentacji gry. Już teraz jednak można rzucić okiem na dwa screeny, które pozwalają nieco lepiej wyobrazić sobie to, co szykują dla nas twórcy.

Jeśli uważnie śledzicie doniesienia związane z Battlefield 6 to nie będziecie zaskoczeni. Screeny pokrywają się bowiem z wcześniejszymi informacjami, także tymi, które publikował Tom Henderson. Nie można mówić o materiałach w szczególnie dobrej jakości, ale to chyba mało zaskakujące.

Najważniejsze jest tu inne pytanie. Czy przedstawione materiały są autentyczne? Tom Henderson, który stał się głównym źródłem wiedzy o omawianej grze, twierdzi, że tak. Nie jest to przypadkowa postać, w przeszłości jego informatorzy okazywali się godni zaufania, więc są podstawy do zakładania, że i teraz będzie podobnie.

I'm not going to RT or share for obvious reasons... But yes, the 2 #BATTLEFIELD images that have been leaked in the past hour are real.