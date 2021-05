DICE wreszcie rozwiało wszelkie wątpliwości odnośnie tego, kiedy doczekamy się oficjalnej prezentacji nowej części serii Battlefield. To dobra wiadomość, ale jest też ta gorsza.

Zapowiedź Battlefield 6 dopiero w czerwcu

Z wielu źródeł płynęły ostatnio sygnały, iż Battlefield 6 (chociaż tytuł nie został jeszcze potwierdzony) zostanie przedstawiony przez DICE i EA w tym miesiącu. Tak się jednak nie stanie, bo za pośrednictwem mediów społecznościowych dano jasny przekaz - trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Do czerwca i póki co bardziej tego nie doprecyzowano.

Trudno odgadnąć, dlaczego twórcy oraz wydawca tak wszystko przeciągają. Tym bardziej, że od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia mówiące o tym, co można będzie zobaczyć na pierwszym zwiastunie. Ostatnio do sieci trafiły nawet zapisy ścieżki audio z wyczekiwanego materiału wideo.

Premiera w tym roku, za wszelką cenę

Poza pierwszym zwiastunem i porcją informacji powinniśmy jednocześnie poznać datę premiery gry. Tutaj EA już wcześniej było nieco bardziej wylewne, ponieważ zapowiedziano, że nowy Battlefield zostanie oddany w ręce graczy pod koniec tego roku.

W tym celu zdecydowano się nawet na posiłku, bo Criterion Games tymczasowo odciągnięto od kolejnego Need for Speed i oddelegowano do pomocy studiu DICE. Battlefield ma priorytet.

Źródło: twitter - @Battlefield