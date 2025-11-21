Czy masz dziś szczęście? Zakręć promocyjnym kołem na Geekbuying.pl

Większość sklepów internetowych przygotowała mniejsze lub większe rabaty z okazji Czarnego Piątku. Geekbuying.pl wyróżnia się jednak tym, że poza obniżkami cen oferuje też interaktywne gry, w których można zdobyć kupony, vouchery i atrakcyjne nagrody. Warto sprawdzić!

Materiał sponsorowany przez Geekbuying.pl

Fortuna kołem się toczy

Zniżki i rabaty na wybrany asortyment w Geekbuying.pl z okazji Black Friday są już oczywiście aktywne od początku tygodnia. Ale to tylko wstęp do całej zabawy, która właśnie zaczęła się rozkręcać. I to dosłownie, bo od kilku dni można w akcji Szczęśliwe Nagrody Black Friday zakręcić kołem w nadziei na zdobycie ekskluzywnych voucherów lub cennych nagród. Może to być drobny rabat, ale również większa kwota na zakupy albo od razu jedna z tych świetnych hulajnóg elektrycznych czy inny nietypowy, praktyczny gadżet, których jest przecież tak wiele w ofercie Geekbuying.pl.

źródło: materiały partnera

Jeszcze do końca tygodnia, każdy zarejestrowany użytkownik może zakręcić kołem raz dziennie. A jeśli składał już zamówienia w Geekbuying.pl, to może zakręcić trzy dodatkowe razy. Jeszcze jedną szansę można uzyskać za zapisanie się do newslettera, a kolejne trzy za udostępnianie informacji o tej promocji na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jak widać, można uzbierać całkiem sporo szans, jeśli dobrze się… zakręcimy.

Dwa tygodnie atrakcji!

W poniedziałek 24.11 zacznie się na Geekbuying.pl nowa zabawa – polowanie na błyskawiczne promocje. I potrwa aż do samego Czarnego Piątku, więc przez kilka dni będzie można zaglądać na stronę sklepu, licząc na trafienie w największy rabat na sprzęt, który nas interesuje. Jeśli się nie uda, to nie szkodzi, bo potem przecież czeka wszystkich zaczynający się w Black Friday weekend najbardziej szalonych promocji. W jego trakcie na pewno uda się coś upolować. A jeśli szczęście nie będzie sprzyjało, to przecież następny tydzień zacznie się od Cyber Monday z jego własnym zestawem świetnych promocji. I według oficjalnego harmonogramu ze strony Geekbuying.pl te nowe oferty rabatowe skończą się dopiero 8 grudnia!

Do tego wszystkiego już teraz i przez całą akcję obowiązują dodatkowe kody rabatowe od 40 do 200 zł, w zależności od wartości zakupów. Przy takich większych, na kwotę powyżej 4000 zł, dostajemy zaś gwarantowaną zniżkę 6%!

Marki i kategorie

Geekbuying.pl znamy głównie ze świetnego, zdobywającego coraz większą popularność sprzętu producentów z Azji. I to właśnie on będzie najbardziej eksponowany w trakcie całej akcji promocyjnej z okazji Black Friday. Już teraz kategoria pojazdów elektrycznych przyciąga świetnym rabatem na najnowszą wersję przebojowej hulajnogi terenowej KUKIRIN G2, tańszą o pół tysiąca oraz przecenioną o 800 zł bestią AUSOM DT2 dwoma silnikami 1100 W. W ten weekend można też zaoszczędzić 760 złotych, kupując w promocyjnej cenie trekkingowy rower elektryczny Touroll J1 ST z silnikiem 250 W i baterią oferującą aż 100 km zasięgu!

źródło: materiały partnera

Swoją promocyjną reprezentację ma również kategoria, w której Geekbuying.pl absolutnie dominuje, czyli przenośne stacje zasilania. Już w ten weekend promocją zostało objętych sporo różnych modeli, a wśród nich nieustannie bestsellerowa, kompatybilna z panelami słonecznymi i oferująca aż 2048 watogodzin pojemności FOSSiBOT F2400.

źródło: materiały partnera

Ciekawie wygląda też elektronika użytkowa, gdzie można znaleźć między innymi tańszy o 600 zł, ultraszeroki, zakrzywiony monitor TITAN ARMY o przekątnej 49 cali czy wreszcie schodzący z ceną poniżej czterech cyfr świetny projektor ULTIMEA APOLLO P60 z natywnym 1080p, dekodowaniem 4K i HDR10 oraz autofokusem Keystone 6D. Na pokładzie ma też łączność Bluetooth, co pozwala zgrać go z bezprzewodowymi słuchawkami lub soundbarem.



źródło: materiały partnera

Geekbuying.pl w tym roku śmiało wkracza też do rejonu ergonomicznych mebli oraz fitnessu. W tym tygodniu można w promocyjnej ofercie upolować z 400-złotowym rabatem wygodny fotel biurowy ACGAM CG-5245G z pokryciem z oddychającej siatki oraz atestem udźwigu do 136 kg. A jeśli mamy już na czym siedzieć i bardziej interesuje nas zdrowy ruch, to bieżnia elektryczna ROBORE X5 kosztuje teraz w promocyjnej cenie tylko 519 złotych. To naprawdę niewiele jak na potrójną amortyzację i możliwość regulacji nachylenia do 16%, symulującego intensywne bieganie pod górę.



źródło: materiały partnera

źródło: materiały partnera

Choć cała akcja promocyjna Geekbuing.pl zaplanowana jest również na kolejne dwa tygodnie, to nie ma na co czekać. Koło fortuny ze Szczęśliwymi Nagrodami kręcić się będzie jeszcze tylko przez ten weekend!

Materiał sponsorowany przez Geekbuying.pl