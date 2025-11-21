Gry

Łączą siły z Simpsonami. Możesz zagrać jako Homer

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Współpraca Fortnite'a z The Simpsons może zdecydowanie być uznana za sukces. Według twórców gry, Fortnite odnotował najlepsze dwa dni od początku tego roku. Współpraca szczególnie zaowocowała uznaniem wśród dwóch grup graczy.

Plotki o przeniesieniu The Simpsons do świata Fortnite'a pojawiły się już w maju tego roku, budząc zainteresowanie graczy. 1 listopada uruchomiono oficjalny minisezon w grze. Gracze mogą cieszyć się rozgrywką w Springfield do 29 listopada.

Witamy w Springfield

Epic Games przygotowało mapę Springfield dla 80 graczy. Dodatkowo, wśród listy postaci, w które można się "wcielić" poprzez dostępne skórki są: Homer Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Lisa Simpson czy też Krusty the Clown. Żeby w pełni przenieść graczy do świata Simpsonów, twórcy zadbali również o tematyczne back blingi, czy też kilofy i spadochrony.

Gracze mogą również zagrać w dziewięciu nowych lokalizacjach związanych ze światem Simpsonów. Wśród nich są m.in. Springfield Island, Donut District bezpośrednio nawiązująca do simpsonowego sklepu Lard Lad, czy też Obóz Krusty'ego.

Witamy ponownie w rozgrywce

Chociaż niektórzy fani krytykowali współpracę na forach internetowych, doniesienia mówią o ogromnym sukcesie. Fortnite nie tylko przyciągnął nowych graczy, ale i zachęcił starych do powrotu do gry po przerwie. Nowe informacje opublikowane na oficjalnym koncie gry na portalu X wskazują, że po premierze minisezonu Simpsonów w Fortnite, gra odnotowała największą liczbę graczy w obu tych kategoriach od sezonu świątecznego w 2024 roku.

Według Fortnite.GG, 1 listopada w grze odnotowano łącznie około 2,62 miliona graczy. Premiera zawartości The Simpsons wydaje się być czwartą co do wielkości premierą w 2025 roku pod względem łącznej liczby graczy jednocześnie, po 6 czerwca, 1 sierpnia i 26 września.

