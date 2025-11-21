Plebiscyt Golden Joystick Awards ponownie pokazuje siłę głosu graczy, a tegorocznym triumfatorem zostało Clair Obscur: Expedition 33. Debiut Sandfall Interactive zachwycił publiczność i krytyków, udowadniając, że świeża wizja może podbić całą branżę gier.

Golden Joystick Awards to jedna z najstarszych i najbardziej znanych ceremonii nagród w branży gier – działa od 1983 r. i służy wyróżnianiu najlepszych produkcji w wielu kategoriach. Co ważne, głosowanie w większości kategorii odbywa się bezpośrednio przez graczy, co sprawia, że nagrody te są wyjątkowo związane z opinią społeczności, a ich wyniki mają realne odzwierciedlenie w gustach fanów.

Dominacja Clair Obscur: Expedition 33

Tegoroczna edycja Golden Joystick Awards (2025) została zdominowana przez Clair Obscur: Expedition 33, debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive. Gra zdobyła aż siedem statuetek, w tym za najlepszą grę roku, fabułę, oprawę wizualną i ścieżkę dźwiękową. Twórcy ze Sandfall uhonorowani zostali również tytułem studia roku.

Dominacja Clair Obscur: Expedition 33 w plebiscycie podkreśla, jak mocno gra rezonuje z graczami – nie tylko dzięki oryginalnej oprawie artystycznej i silnej narracji, lecz także dzięki wyjątkowym kreacjom aktorskim (nagrody dla Jennifer English i Bena Starra). Zwycięstwo w Golden Joystick Awards to dla Sandfall ważne potwierdzenie statusu w branży i dowód, że niezależne studio może osiągnąć międzynarodowy sukces i uznanie społeczności.

Nagrody Golden Joystick Awards (2025)

Najlepsza Fabuła (Best Storytelling)

Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca

SILENT HILL f

Blue Prince

Mafia: The Old Country

Lost Records: Bloom & Rage

The Hundred Line – Last Defense Academy

Najlepsza Gra Wieloosobowa (Best Multiplayer Game)

Battlefield 6

PEAK – Zwycięzca

ELDEN RING NIGHTREIGN

Split Fiction

Mario Kart World

REMATCH

Najlepsza Oprawa Wizualna (Best Visual Design)

Death Stranding 2: On the Beach

Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca

The Midnight Walk

Ghost of Yōtei

Sword of the Sea

Assassin’s Creed Shadows

Najlepsza Gra Indie (Best Indie Game)

Blue Prince – Zwycięzca

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Wanderstop

Skin Deep

despelote

Herdling

Abiotic Factor

Baby Steps

Caves of Qud

Deep Rock Galactic: Survivor

Najlepsza Gra Indie – Samodzielnie Wydana (Best Indie Game – Self Published)

Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca

Hades II

Sword of the Sea

PEAK

Keep Driving

Spilled!

Lonely Mountains: Snow Riders

DELTARUNE

Promise Mascot Agency

Consume Me

Nagroda „Wciąż Grane” – PC i Konsole (Still Playing Award – PC and Console)

Minecraft – Zwycięzca

Dead by Daylight

HELLDIVERS 2

NARAKA: BLADEPOINT

Satisfactory

Call of Duty: Warzone

Marvel Rivals

Fortnite

Apex Legends

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X

GTA Online

Warframe

Nagroda „Wciąż Grane” – Mobile (Still Playing Award – Mobile)

Call of Duty: Mobile

Pokémon GO – Zwycięzca

Subway Surfers

Clash Royale

Honkai: Star Rail

Genshin Impact

Zenless Zone Zero

Roblox

Free Fire

PUBG MOBILE

Najlepszy Remake / Remaster (Best Remake / Remaster)

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Zwycięzca

Trails in the Sky 1st Chapter

The Talos Principle: Reawakened

Gears of War: Reloaded

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Studio Roku (Studio of the Year)

Team Cherry

Sandfall Interactive – Zwycięzca

Aggro Crab and Landfall

Bloober Team

Sloclap

Rebellion

Najlepszy Dodatek do Gry (Best Game Expansion)

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants

Lies of P: Overture – Zwycięzca

No Man's Sky: Voyagers

Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain

Assassin's Creed Shadows – Claws of Awaji

Still Wakes the Deep: Siren's Rest

Najlepszy Design Audio (Best Audio Design)

Ghost of Yōtei – Zwycięzca

Battlefield 6

Donkey Kong Bananza

Death Stranding 2: On the Beach

Two Point Museum

Cronos: The New Dawn

Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa (Best Soundtrack)

Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca

South of Midnight

SILENT HILL f

Eriksholm: The Stolen Dream

DELTARUNE

Sword of the Sea

Najlepsza Rola Główna (Best Lead Performer)

Jennifer English – Maelle w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca

Troy Baker – Indiana Jones w Indiana Jones and the Great Circle

Tom McKay – Henry w Kingdom Come: Deliverance II

Alex Jordan – Jan Dolski w The Alters

Erika Ishii – Atsu w Ghost of Yōtei

Adriyan Rae – Hazel w South of Midnight

Najlepsza Rola Drugoplanowa (Best Supporting Performer)

Troy Baker – Higgs Monaghan w Death Stranding 2: On the Beach

Jim High – Erik w Kingdom Come: Deliverance II

Ben Starr – Verso w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca

Lucy Griffiths – Alva w Eriksholm: The Stolen Dream

Logan Cunningham – Hades II

Marios Gavrilis – Emmerich Voss w Indiana Jones and the Great Circle

Gra Roku na PC (PC Game of the Year)

Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

PEAK

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Gra Roku na Konsolach (Console Game of the Year)

Donkey Kong Bananza

Monster Hunter Wilds

Ghost of Yōtei – Zwycięzca

Death Stranding 2: On the Beach

Sonic Racing: CrossWorlds

Mario Kart World

Najlepsza Gra We Wczesnym Dostępie (Best Early Access Game)

Grounded 2

Schedule I

9 Kings

R.E.P.O. – Zwycięzca

skate.

White Knuckle

Najlepszy Sprzęt Gamingowy (Best Gaming Hardware)

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Pro Controller

WD_BLACK SN8100 NVMe SSD

Elgato Facecam 4K

Razer Blade 16

AMD Ryzen 9 9950X3D – Zwycięzca

Najlepsza Adaptacja Gry (Best Game Adaptation)

Devil May Cry (Netflix)

Arcane Sezon 2 (Netflix) – Zwycięzca

The Last of Us Sezon 2 (HBO)

A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)

Secret Level (Prime Video)

Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Najlepszy Zwiastun Gry (Best Game Trailer)

Grand Theft Auto VI – Trailer 2 – Zwycięzca

Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer

Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer

The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer

ROMEO IS A DEAD MAN – Announcement Trailer

Kingdom Come: Deliverance II – Official CGI Trailer

Najbardziej Wyczekiwana Gra (Most Wanted Game)

Grand Theft Auto VI – Zwycięzca

Resident Evil Requiem

The Witcher 4

Black Myth: Zhong Kui

LEGO Batman: Legacy of the Dark Night

007 First Light

EXODUS

Subnautica 2

Light No Fire

The Expanse: Osiris Reborn

Intergalactic: The Heretic Prophet

SAROS

The Blood of Dawnwalker

Crimson Desert

KINGDOM HEARTS IV

Marvel's Wolverine

Hell Let Loose: Vietnam

OD – KNOCK

Onimusha: Way of the Sword

Resonance: A Plague Tale Legacy

Nagroda Przełom Roku (Breakthrough Award)

Schedule I – Zwycięzca

Nagroda Społeczności Streamerów (Streamer’s Choice)

Peak – Zwycięzca

Galeria Sław (Hall of Fame)

The Sims – Zwycięzca

Nagroda Krytyków (Critic’s Choice)

Donkey Kong Bananza – Zwycięzca

Najlepsza Gra Roku (Ultimate Game of the Year Award)