  • Nagrody Golden Joystick Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 dominuje ranking
Gry

Nagrody Golden Joystick Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 dominuje ranking

Paweł Maziarz
Plebiscyt Golden Joystick Awards ponownie pokazuje siłę głosu graczy, a tegorocznym triumfatorem zostało Clair Obscur: Expedition 33. Debiut Sandfall Interactive zachwycił publiczność i krytyków, udowadniając, że świeża wizja może podbić całą branżę gier.

Golden Joystick Awards to jedna z najstarszych i najbardziej znanych ceremonii nagród w branży gier – działa od 1983 r. i służy wyróżnianiu najlepszych produkcji w wielu kategoriach. Co ważne, głosowanie w większości kategorii odbywa się bezpośrednio przez graczy, co sprawia, że nagrody te są wyjątkowo związane z opinią społeczności, a ich wyniki mają realne odzwierciedlenie w gustach fanów.

Dominacja Clair Obscur: Expedition 33 

Tegoroczna edycja Golden Joystick Awards (2025) została zdominowana przez Clair Obscur: Expedition 33, debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive. Gra zdobyła aż siedem statuetek, w tym za najlepszą grę roku, fabułę, oprawę wizualną i ścieżkę dźwiękową. Twórcy ze Sandfall uhonorowani zostali również tytułem studia roku. 

Dominacja Clair Obscur: Expedition 33 w plebiscycie podkreśla, jak mocno gra rezonuje z graczami – nie tylko dzięki oryginalnej oprawie artystycznej i silnej narracji, lecz także dzięki wyjątkowym kreacjom aktorskim (nagrody dla Jennifer English i Bena Starra). Zwycięstwo w Golden Joystick Awards to dla Sandfall ważne potwierdzenie statusu w branży i dowód, że niezależne studio może osiągnąć międzynarodowy sukces i uznanie społeczności. 

Nagrody Golden Joystick Awards (2025) 

Najlepsza Fabuła (Best Storytelling) 

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • SILENT HILL f 
  • Blue Prince 
  • Mafia: The Old Country 
  • Lost Records: Bloom & Rage 
  • The Hundred Line – Last Defense Academy 

Najlepsza Gra Wieloosobowa (Best Multiplayer Game) 

  • Battlefield 6 
  • PEAK – Zwycięzca 
  • ELDEN RING NIGHTREIGN 
  • Split Fiction 
  • Mario Kart World 
  • REMATCH 

Najlepsza Oprawa Wizualna (Best Visual Design) 

  • Death Stranding 2: On the Beach 
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • The Midnight Walk 
  • Ghost of Yōtei 
  • Sword of the Sea 
  • Assassin’s Creed Shadows 

Najlepsza Gra Indie (Best Indie Game) 

  • Blue Prince – Zwycięzca 
  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector 
  • Wanderstop 
  • Skin Deep 
  • despelote 
  • Herdling 
  • Abiotic Factor 
  • Baby Steps 
  • Caves of Qud 
  • Deep Rock Galactic: Survivor 

Najlepsza Gra Indie – Samodzielnie Wydana (Best Indie Game – Self Published) 

  • Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca 
  • Hades II 
  • Sword of the Sea 
  • PEAK 
  • Keep Driving 
  • Spilled! 
  • Lonely Mountains: Snow Riders 
  • DELTARUNE 
  • Promise Mascot Agency 
  • Consume Me 

Nagroda „Wciąż Grane” – PC i Konsole (Still Playing Award – PC and Console) 

  • Minecraft – Zwycięzca 
  • Dead by Daylight 
  • HELLDIVERS 2 
  • NARAKA: BLADEPOINT 
  • Satisfactory 
  • Call of Duty: Warzone 
  • Marvel Rivals 
  • Fortnite 
  • Apex Legends 
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X 
  • GTA Online 
  • Warframe 

Nagroda „Wciąż Grane” – Mobile (Still Playing Award – Mobile) 

  • Call of Duty: Mobile 
  • Pokémon GO – Zwycięzca 
  • Subway Surfers 
  • Clash Royale 
  • Honkai: Star Rail 
  • Genshin Impact 
  • Zenless Zone Zero 
  • Roblox 
  • Free Fire 
  • PUBG MOBILE 

Najlepszy Remake / Remaster (Best Remake / Remaster) 

  • METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER 
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Zwycięzca 
  • Trails in the Sky 1st Chapter 
  • The Talos Principle: Reawakened 
  • Gears of War: Reloaded 
  • Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 

Studio Roku (Studio of the Year) 

  • Team Cherry 
  • Sandfall Interactive – Zwycięzca 
  • Aggro Crab and Landfall 
  • Bloober Team 
  • Sloclap 
  • Rebellion 

Najlepszy Dodatek do Gry (Best Game Expansion) 

  • Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants 
  • Lies of P: Overture – Zwycięzca 
  • No Man's Sky: Voyagers 
  • Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain 
  • Assassin's Creed Shadows – Claws of Awaji 
  • Still Wakes the Deep: Siren's Rest 

Najlepszy Design Audio (Best Audio Design) 

  • Ghost of Yōtei – Zwycięzca 
  • Battlefield 6 
  • Donkey Kong Bananza 
  • Death Stranding 2: On the Beach 
  • Two Point Museum 
  • Cronos: The New Dawn 

Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa (Best Soundtrack) 

  • Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • South of Midnight 
  • SILENT HILL f 
  • Eriksholm: The Stolen Dream 
  • DELTARUNE 
  • Sword of the Sea 

Najlepsza Rola Główna (Best Lead Performer) 

  • Jennifer English – Maelle w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • Troy Baker – Indiana Jones w Indiana Jones and the Great Circle 
  • Tom McKay – Henry w Kingdom Come: Deliverance II 
  • Alex Jordan – Jan Dolski w The Alters 
  • Erika Ishii – Atsu w Ghost of Yōtei 
  • Adriyan Rae – Hazel w South of Midnight 

Najlepsza Rola Drugoplanowa (Best Supporting Performer) 

  • Troy Baker – Higgs Monaghan w Death Stranding 2: On the Beach 
  • Jim High – Erik w Kingdom Come: Deliverance II
  • Ben Starr – Verso w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • Lucy Griffiths – Alva w Eriksholm: The Stolen Dream 
  • Logan Cunningham – Hades II 
  • Marios Gavrilis – Emmerich Voss w Indiana Jones and the Great Circle 

Gra Roku na PC (PC Game of the Year) 

  • Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca 
  • The Alters 
  • Kingdom Come: Deliverance II 
  • PEAK 
  • Abiotic Factor 
  • Dune: Awakening 

Gra Roku na Konsolach (Console Game of the Year) 

  • Donkey Kong Bananza 
  • Monster Hunter Wilds 
  • Ghost of Yōtei – Zwycięzca 
  • Death Stranding 2: On the Beach 
  • Sonic Racing: CrossWorlds 
  • Mario Kart World 

Najlepsza Gra We Wczesnym Dostępie (Best Early Access Game) 

  • Grounded 2 
  • Schedule I 
  • 9 Kings 
  • R.E.P.O. – Zwycięzca 
  • skate. 
  • White Knuckle 

Najlepszy Sprzęt Gamingowy (Best Gaming Hardware) 

  • Nintendo Switch 2 
  • Nintendo Switch 2 Pro Controller 
  • WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 
  • Elgato Facecam 4K 
  • Razer Blade 16 
  • AMD Ryzen 9 9950X3D – Zwycięzca 

Najlepsza Adaptacja Gry (Best Game Adaptation) 

  • Devil May Cry (Netflix) 
  • Arcane Sezon 2 (Netflix) – Zwycięzca 
  • The Last of Us Sezon 2 (HBO) 
  • A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures) 
  • Secret Level (Prime Video) 
  • Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures) 

Najlepszy Zwiastun Gry (Best Game Trailer) 

  • Grand Theft Auto VI – Trailer 2 – Zwycięzca 
  • Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer 
  • Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer 
  • The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer 
  • ROMEO IS A DEAD MAN – Announcement Trailer 
  • Kingdom Come: Deliverance II – Official CGI Trailer 

Najbardziej Wyczekiwana Gra (Most Wanted Game) 

  • Grand Theft Auto VI – Zwycięzca 
  • Resident Evil Requiem 
  • The Witcher 4 
  • Black Myth: Zhong Kui 
  • LEGO Batman: Legacy of the Dark Night 
  • 007 First Light 
  • EXODUS 
  • Subnautica 2 
  • Light No Fire 
  • The Expanse: Osiris Reborn 
  • Intergalactic: The Heretic Prophet 
  • SAROS 
  • The Blood of Dawnwalker 
  • Crimson Desert 
  • KINGDOM HEARTS IV 
  • Marvel's Wolverine 
  • Hell Let Loose: Vietnam 
  • OD – KNOCK 
  • Onimusha: Way of the Sword 
  • Resonance: A Plague Tale Legacy 

Nagroda Przełom Roku (Breakthrough Award) 

  • Schedule I – Zwycięzca 

Nagroda Społeczności Streamerów (Streamer’s Choice) 

  • Peak – Zwycięzca 

Galeria Sław (Hall of Fame) 

  • The Sims – Zwycięzca 

Nagroda Krytyków (Critic’s Choice) 

  • Donkey Kong Bananza – Zwycięzca 

Najlepsza Gra Roku (Ultimate Game of the Year Award) 

  • Blue Prince 
  • Hollow Knight: Silksong 
  • Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca 
  • Peak 
  • Hades II 
  • Split Fiction 
  • Ghost of Yotei 
  • Kingdom Come: Deliverance II 
  • Silent Hill f 
  • Indiana Jones and the Great Circle 
  • Death Stranding 2: On the Beach 
  • Donkey Kong Bananza

