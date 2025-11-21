Nagrody Golden Joystick Awards 2025. Clair Obscur: Expedition 33 dominuje ranking
Plebiscyt Golden Joystick Awards ponownie pokazuje siłę głosu graczy, a tegorocznym triumfatorem zostało Clair Obscur: Expedition 33. Debiut Sandfall Interactive zachwycił publiczność i krytyków, udowadniając, że świeża wizja może podbić całą branżę gier.
Golden Joystick Awards to jedna z najstarszych i najbardziej znanych ceremonii nagród w branży gier – działa od 1983 r. i służy wyróżnianiu najlepszych produkcji w wielu kategoriach. Co ważne, głosowanie w większości kategorii odbywa się bezpośrednio przez graczy, co sprawia, że nagrody te są wyjątkowo związane z opinią społeczności, a ich wyniki mają realne odzwierciedlenie w gustach fanów.
Dominacja Clair Obscur: Expedition 33
Tegoroczna edycja Golden Joystick Awards (2025) została zdominowana przez Clair Obscur: Expedition 33, debiutancką produkcję studia Sandfall Interactive. Gra zdobyła aż siedem statuetek, w tym za najlepszą grę roku, fabułę, oprawę wizualną i ścieżkę dźwiękową. Twórcy ze Sandfall uhonorowani zostali również tytułem studia roku.
Dominacja Clair Obscur: Expedition 33 w plebiscycie podkreśla, jak mocno gra rezonuje z graczami – nie tylko dzięki oryginalnej oprawie artystycznej i silnej narracji, lecz także dzięki wyjątkowym kreacjom aktorskim (nagrody dla Jennifer English i Bena Starra). Zwycięstwo w Golden Joystick Awards to dla Sandfall ważne potwierdzenie statusu w branży i dowód, że niezależne studio może osiągnąć międzynarodowy sukces i uznanie społeczności.
Nagrody Golden Joystick Awards (2025)
Najlepsza Fabuła (Best Storytelling)
- Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- SILENT HILL f
- Blue Prince
- Mafia: The Old Country
- Lost Records: Bloom & Rage
- The Hundred Line – Last Defense Academy
Najlepsza Gra Wieloosobowa (Best Multiplayer Game)
- Battlefield 6
- PEAK – Zwycięzca
- ELDEN RING NIGHTREIGN
- Split Fiction
- Mario Kart World
- REMATCH
Najlepsza Oprawa Wizualna (Best Visual Design)
- Death Stranding 2: On the Beach
- Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- The Midnight Walk
- Ghost of Yōtei
- Sword of the Sea
- Assassin’s Creed Shadows
Najlepsza Gra Indie (Best Indie Game)
- Blue Prince – Zwycięzca
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Wanderstop
- Skin Deep
- despelote
- Herdling
- Abiotic Factor
- Baby Steps
- Caves of Qud
- Deep Rock Galactic: Survivor
Najlepsza Gra Indie – Samodzielnie Wydana (Best Indie Game – Self Published)
- Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca
- Hades II
- Sword of the Sea
- PEAK
- Keep Driving
- Spilled!
- Lonely Mountains: Snow Riders
- DELTARUNE
- Promise Mascot Agency
- Consume Me
Nagroda „Wciąż Grane” – PC i Konsole (Still Playing Award – PC and Console)
- Minecraft – Zwycięzca
- Dead by Daylight
- HELLDIVERS 2
- NARAKA: BLADEPOINT
- Satisfactory
- Call of Duty: Warzone
- Marvel Rivals
- Fortnite
- Apex Legends
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
- GTA Online
- Warframe
Nagroda „Wciąż Grane” – Mobile (Still Playing Award – Mobile)
- Call of Duty: Mobile
- Pokémon GO – Zwycięzca
- Subway Surfers
- Clash Royale
- Honkai: Star Rail
- Genshin Impact
- Zenless Zone Zero
- Roblox
- Free Fire
- PUBG MOBILE
Najlepszy Remake / Remaster (Best Remake / Remaster)
- METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Zwycięzca
- Trails in the Sky 1st Chapter
- The Talos Principle: Reawakened
- Gears of War: Reloaded
- Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
Studio Roku (Studio of the Year)
- Team Cherry
- Sandfall Interactive – Zwycięzca
- Aggro Crab and Landfall
- Bloober Team
- Sloclap
- Rebellion
Najlepszy Dodatek do Gry (Best Game Expansion)
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants
- Lies of P: Overture – Zwycięzca
- No Man's Sky: Voyagers
- Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
- Assassin's Creed Shadows – Claws of Awaji
- Still Wakes the Deep: Siren's Rest
Najlepszy Design Audio (Best Audio Design)
- Ghost of Yōtei – Zwycięzca
- Battlefield 6
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2: On the Beach
- Two Point Museum
- Cronos: The New Dawn
Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa (Best Soundtrack)
- Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- South of Midnight
- SILENT HILL f
- Eriksholm: The Stolen Dream
- DELTARUNE
- Sword of the Sea
Najlepsza Rola Główna (Best Lead Performer)
- Jennifer English – Maelle w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- Troy Baker – Indiana Jones w Indiana Jones and the Great Circle
- Tom McKay – Henry w Kingdom Come: Deliverance II
- Alex Jordan – Jan Dolski w The Alters
- Erika Ishii – Atsu w Ghost of Yōtei
- Adriyan Rae – Hazel w South of Midnight
Najlepsza Rola Drugoplanowa (Best Supporting Performer)
- Troy Baker – Higgs Monaghan w Death Stranding 2: On the Beach
- Jim High – Erik w Kingdom Come: Deliverance II
- Ben Starr – Verso w Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- Lucy Griffiths – Alva w Eriksholm: The Stolen Dream
- Logan Cunningham – Hades II
- Marios Gavrilis – Emmerich Voss w Indiana Jones and the Great Circle
Gra Roku na PC (PC Game of the Year)
- Hollow Knight: Silksong – Zwycięzca
- The Alters
- Kingdom Come: Deliverance II
- PEAK
- Abiotic Factor
- Dune: Awakening
Gra Roku na Konsolach (Console Game of the Year)
- Donkey Kong Bananza
- Monster Hunter Wilds
- Ghost of Yōtei – Zwycięzca
- Death Stranding 2: On the Beach
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Mario Kart World
Najlepsza Gra We Wczesnym Dostępie (Best Early Access Game)
- Grounded 2
- Schedule I
- 9 Kings
- R.E.P.O. – Zwycięzca
- skate.
- White Knuckle
Najlepszy Sprzęt Gamingowy (Best Gaming Hardware)
- Nintendo Switch 2
- Nintendo Switch 2 Pro Controller
- WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
- Elgato Facecam 4K
- Razer Blade 16
- AMD Ryzen 9 9950X3D – Zwycięzca
Najlepsza Adaptacja Gry (Best Game Adaptation)
- Devil May Cry (Netflix)
- Arcane Sezon 2 (Netflix) – Zwycięzca
- The Last of Us Sezon 2 (HBO)
- A Minecraft Movie (Warner Bros. Pictures)
- Secret Level (Prime Video)
- Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)
Najlepszy Zwiastun Gry (Best Game Trailer)
- Grand Theft Auto VI – Trailer 2 – Zwycięzca
- Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer
- Rhythm Doctor – Official Release Date Trailer
- The Expanse: Osiris Reborn – Announcement Trailer
- ROMEO IS A DEAD MAN – Announcement Trailer
- Kingdom Come: Deliverance II – Official CGI Trailer
Najbardziej Wyczekiwana Gra (Most Wanted Game)
- Grand Theft Auto VI – Zwycięzca
- Resident Evil Requiem
- The Witcher 4
- Black Myth: Zhong Kui
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Night
- 007 First Light
- EXODUS
- Subnautica 2
- Light No Fire
- The Expanse: Osiris Reborn
- Intergalactic: The Heretic Prophet
- SAROS
- The Blood of Dawnwalker
- Crimson Desert
- KINGDOM HEARTS IV
- Marvel's Wolverine
- Hell Let Loose: Vietnam
- OD – KNOCK
- Onimusha: Way of the Sword
- Resonance: A Plague Tale Legacy
Nagroda Przełom Roku (Breakthrough Award)
- Schedule I – Zwycięzca
Nagroda Społeczności Streamerów (Streamer’s Choice)
- Peak – Zwycięzca
Galeria Sław (Hall of Fame)
- The Sims – Zwycięzca
Nagroda Krytyków (Critic’s Choice)
- Donkey Kong Bananza – Zwycięzca
Najlepsza Gra Roku (Ultimate Game of the Year Award)
- Blue Prince
- Hollow Knight: Silksong
- Clair Obscur: Expedition 33 – Zwycięzca
- Peak
- Hades II
- Split Fiction
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
- Indiana Jones and the Great Circle
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
