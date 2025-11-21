HONOR-owe Black Friday. Flagowe smartfony z AI taniej

HONOR ogłasza promocje na Black Friday, stawiając na trwałość i funkcje AI w smartfonach. Jak ocenia firma, jest to odpowiedź na tegoroczny trend ostrożności ekonomicznej. Firma oferuje swoje flagowe produkty w bardziej przystępnych cenach.

HONOR dostosowuje ceny do ostrożnych nastrojów kupujących. Z badania Deloitte Holiday Retail Survey 2025 wynika, że planowane wydatki świąteczne spadły o 10 proc. Firma chce przyciągnąć osoby, które szukają realnej wartości i obawiają się rosnących cen.

Według Deloitte, siedem na dziesięć osób aktywnie poluje na okazje, a 65 proc. jest gotowych zmienić markę, gdy cena rośnie. HONOR zapowiada atrakcyjne ceny na urządzenia klasy premium, podkreślając wydajność i trwałość swoich modeli.

AI i zakupy: nowy nawyk konsumentów

W tym sezonie 33 proc. osób planuje wykorzystać generatywną AI do porównywania ofert, co oznacza ponad dwukrotny wzrost rok do roku. Najczęstszy cel to wyszukiwanie najlepszych cen i promocji.

HONOR akcentuje, że jest firmą stawiającą na AI. Jak mówi firma, z tego powodu urządzenia marki trafiają do klientów nie tylko dzięki algorytmom wyszukującym okazje, ale i same urządzenia są wyposażone w inteligentne funkcje. Z tego powodu mają być naturalnym wyborem dla klienta. Producent wskazuje modele X7d, 400 Lite i X5c Plus jako bezpieczne typy na listę życzeń.

Składany flagowiec i produktywność

HONOR Magic V5 może pełnić rolę telefonu i narzędzia pracy opartego na AI. Duży ekran pomaga przy planowaniu podróży czy współpracy z Google Gemini, np. przy pomysłach na prezenty.

Producent podkreśla, że taki zakup to wejście w świat doświadczeń: od kreatywności po organizację dnia. To element, na który coraz częściej zwracają uwagę kupujący w okresie świątecznym.

Trwałość: smartfon jako inwestycja

HONOR oferuje smartfon z certyfikatem SGS Premium Performance. HONOR X7d ma być odporny na upadki z wysokości do 1,8 metra. Dodatkowo producent gwarantuje wodoszczelność w standardzie IP54, dzięki czemu zachowuje sprawność nawet w wymagających warunkach. Wzmocnione narożniki i konstrukcja amortyzująca skutecznie chronią urządzenie przed codziennymi niespodziankami.

Aparat 108 MP i szybki dostęp AI

HONOR 400 Lite oferuje aparat 108 MP oraz przycisk aparatu AI, który skraca drogę do zdjęć, wideo i inteligentnych funkcji wizualnych. Ekran AMOLED ma 3500 nitów i odświeżanie 120 Hz. Dla wielu osób to kompromis: wydajne zdjęcia i płynny ekran w cenie niższej niż typowe flagowce.

Urządzenia są dostępne w HONORSTORE.pl oraz RTV Euro AGD.