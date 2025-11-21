Klawiatury

Black Friday w świecie Razera – chwytaj okazje, zanim znikną

Black Friday to okazja, by odświeżyć sprzęt do gier. Razer ma w promocji myszki i klawiatury, które łączą wygodę i precyzję. Jeśli planowałeś upgrade stanowiska, teraz jest dobry moment, by w końcu zrobić porządny wybór.

Black Friday nadchodzi, a razem z nim czas na prawdziwe gamingowe szaleństwo. Jeśli od dawna marzyłeś o nowej myszce lub klawiaturze, teraz jest najlepszy moment, by odświeżyć swoje stanowisko. Razer przygotował sprzęt, który zachwyca zarówno wyglądem, jak i ceną.

Razer DeathAdder V3 Pro White

Szukasz myszki, która reaguje błyskawicznie i idealnie leży w dłoni? DeathAdder V3 Pro White to lekki mistrz FPS-ów i gier, gdzie liczy się każdy ruch. Precyzyjny sensor, ergonomiczna budowa i długa żywotność baterii – wszystko w eleganckiej bieli. Porada: jeśli chcesz poczuć się jak profesjonalista, teraz jest idealny moment na zakup w świetnej cenie.

Razer Huntsman Mini Clicky Optical

Mała, poręczna i niezwykle szybka! Ten 60% gamingowy smok nie potrzebuje dużo miejsca, by pokazać swoją moc. Optyczne przełączniki Purple zapewniają natychmiastową reakcję – idealne dla graczy ceniących minimalizm przy maksymalnej wydajności. Porada: jeśli Twoje biurko wygląda jak pole bitwy, Huntsman Mini będzie strzałem w dziesiątkę.

Razer BlackWidow V4 X Yellow Switch

Potrzebujesz klawiatury, która dotrzyma Ci kroku? BlackWidow V4 X z liniowymi, żółtymi przełącznikami oferuje płynne, ciche i błyskawiczne działanie. Solidna konstrukcja, podświetlenie RGB i wszechstronność – sprawdzi się w każdej grze, od wyścigów po RPG-i. Porada: jeśli chcesz sprzęt, który świetnie wygląda i działa jeszcze lepiej, teraz jest moment, by ją złapać.

