Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer. Ikona luksusu w 8-bitowym stylu arcade

Rolls-Royce pokazał Black Badge Ghost Gamer – unikatowy projekt Bespoke inspirowany złotą erą gier arcade. Model dla prywatnego klienta łączy motywy 8-bitowe z ręcznym rzemiosłem.

Rolls-Royce stworzył pierwszy w historii wykonany na zamówienie i inspirowany kulturą kultowych gier wideo pojazd - Black Badge Ghost Gamer. Zdaniem producenta, jest to "nostalgiczne dzieło". Auto powstało na zamówienie przedsiębiorcy z branży technologicznej i pełne jest zakodowanych detali. Projektanci sprawili, że dzięki temu auto samo w sobie staje się grą.

Motywy 8-bit i easter eggi

Ten pierwszy w historii Rolls-Royce w wersji Bespoke jest inspirowany kulturą gier arcade. Nadwozie Black Badge Ghost Gamer zostało wykończone w dwóch kolorach Salamanca Blue i Crystal over Diamond Black. Ma to nawiązywać do neonowej i kultowej już estetyki sprzętu gier arcade.

Ręcznie malowany motyw "Cheeky Alien" pojawia się z kolei w wersji zielonej jako element linii Coachline z różowym 8-bitowym wzorem eksplozji po jednej stronie samochodu oraz w żółtej i niebieskim po drugiej. Motyw stworzony jest z 89 "pikseli" o wymiarach 3x3 mm.

Retro-futurystyczny motyw podkreślony jest dzięki podświetlanej figurce Spirit of Ecstasy i podświetlanej ochronie chłodnicy Pantheon Grille. W kabinie wyszyto napisy "Player 1"–"Player 4" czcionką w stylu 8-bit, z kolorami charakterystycznymi dla retro gier.. W całym aucie ukryto easter eggi nawiązujące do joysticków i salonów gier z lat 70. i 80.

Wnętrze jak plansza gry

Kolorystyka Black i Casden Tan buduje klimat wczesnej ery cyfrowej. Na zagłówkach pojawia się haft "Cheeky Alien" z 89 pikseli. Pomiędzy tylnymi fotelami, w strefie "Waterfall", umieszczono stalowe spodki nad ręcznie malowaną sceną księżycową.

Ta miniaturowa "bitwa" powstawała ponad dwa tygodnie. Użyto farb Black i Mandarin, łączonych pędzlami, gąbką i aerografem, by uzyskać fakturę i głębię. Na elementach z włókna technicznego dodano subtelny srebrny połysk oraz kolejne ukryte motywy 8-bit.

Światło gra pierwsze skrzypce

Podświetlana deska rozdzielcza nawiązuje do tła "Laser Base". Statek złożony z 85 gwiazd pędzi przez dopasowane konstelacje. Podsufitka Starlight "Pixel Blaster" tworzy formację 80 bitmapowych krążowników i symuluje strzały laserowe funkcją Shooting Star.

Po otwarciu drzwi wita autorski zestaw podświetlanych progów: "PRESS START", "LOADING…", "LEVEL UP", "INSERT COIN". Rolls-Royce podkreśla, że Black Badge Ghost Gamer odpowiada na gusta nowej generacji kolekcjonerów, dla których nostalgia i rzemiosło idą w parze z technologią.