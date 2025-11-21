iiyama startuje z Black Week. Monitory w niższych cenach

Planujecie zakup monitora? Jeśli tak, teraz jest doskonała okazja – firma iiyama ruszyła z promocjami z okazji Black Week, dzięki którym wybrane modele można kupić znacznie taniej.

Black Week coraz częściej staje się nie tylko świętem łowców okazji, lecz także dobrym momentem, by faktycznie wymienić sprzęt na taki, który poprawi komfort codziennej pracy lub grania. W tegorocznej edycji uwagę przyciąga iiyama – marka dobrze znana wśród osób szukających solidnych monitorów w dobrych cenach. W dniach 21 listopada - 1 grudnia 2025 niektóre modele będzie można kupić w niższych cenach - od niedrogich ekranów do biura po duże, ultrapanoramiczne wyświetlacze dla graczy i twórców.

Poniżej – przegląd najciekawszych propozycji i tego, co może zainteresować osoby poszukujące monitora nie tylko pod kątem ceny, lecz również parametrów.

Monitory iiyama w promocji

Promocyjna lista obejmuje monitory różniące się nie tylko przekątną, ale też przeznaczeniem. Wśród nich znajdziemy konstrukcje dla graczy z wysokim odświeżaniem, monitory do pracy biurowej oraz szerokokątne modele ultrawide. Oto ceny w trakcie Black Friday:

iiyama G-Master GB2441HSU-B1 Black Hawk – 389 zł (cena sugerowana: 469 zł, rabat: 80 zł)

iiyama G-Master G2771HS-B1 Red Eagle – 499 zł (cena sugerowana: 559 zł, rabat: 60 zł)

iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix – 659 zł (cena sugerowana: 859 zł, rabat: 200 zł)

iiyama G-Master G2745QSU-B2 Black Hawk – 579 zł (cena sugerowana: 679 zł, rabat: 100 zł)

iiyama G-Master GB3290QSU-B1 Gold Phoenix – 1199 zł (cena sugerowana: 1399 zł, rabat: 200 zł)

iiyama G-Master G4380UHSU Red Eagle – 1889 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 700 zł)

iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle – 1989 zł (cena sugerowana: 2589 zł, rabat: 600 zł)

iiyama G-Master GCB3482WQSU-B1 Black Hawk – 999 zł (cena sugerowana: 1199 zł, rabat: 200 zł)

iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 Red Eagle – 2599 zł (cena sugerowana: 2999 zł, rabat: 400 zł)

iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 – 999 zł (cena sugerowana: 1369 zł, rabat: 370 zł)

W praktyce oznacza to, że część modeli z segmentu ultrawide i 4K staje się dostępna w cenach, które normalnie zdarzają się sporadycznie.

Co wyróżnia monitory iiyama na co dzień?

Monitory iiyama wyróżniają się solidną konstrukcją, niezawodnością i unikalną gwarancją na zero martwych pikseli. Nowe modele wyposażono w technologie chroniące wzrok, takie jak Flicker-Free i Blue Light Reducer, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w biurze, jak i podczas długich sesji gamingowych. Dodatkowo oferują zaawansowaną ergonomię z regulacją wysokości, pivotem, tiltem i swivel, co zwiększa komfort pracy i grania. Huby USB czy złącza USB-C w wybranych seriach czynią je wszechstronnym wyborem dla profesjonalistów i graczy.