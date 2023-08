Prosty sposób, który pozwala nam sprawdzić, czy nasz telefon jest bezpieczny i nie jest podsłuchiwany. Wystarczy wpisać kod na telefonie i wybrać połączenie.

Smartfony, które są nieodłącznym elementem naszego codziennego życia, stają się coraz częściej celem ataków cyberprzestępców. Wielu z nich ma na celu przejęcie wrażliwych danych, które mogą obejmować nie tylko nasze prywatne informacje, ale także podsłuchiwanie i przekierowywanie naszych połączeń telefonicznych. Istnieje jednak prosty sposób, który pozwala nam sprawdzić, czy nasz telefon jest bezpieczny i nie jest obiektem takich działań.

Jak sprawdzić, czy połączenia nie są przekierowywane?

Dr Maciej Kawecki odniósł się do sytuacji, w której połączenia przychodzące na nasz numer są przekierowywane na inny telefon. Jest to jeden ze sposobów, w jaki przestępcy mogą gromadzić informacje o konkretnej osobie. Aby sprawdzić, czy takie przekierowanie ma miejsce, można wpisać kod *#21# i wybrać przycisk połączenia. Po jego aktywacji otrzymamy informacje na temat potencjalnego przekierowywania połączeń, SMS-ów, danych itp. Jeśli wszystko jest w porządku, komunikat powinien brzmieć "nieprzekierowane", tak jak na zdjęciu zamieszczonym poniżej.

W przeciwnym razie wyświetli się numer telefonu, na który przekazywane są połączenia. Warto zaznaczyć, że ta komenda działa zarówno w przypadku telefonów z systemem Android, jak i iOS.

Metoda ta może okazać się niezwykle przydatna, zwłaszcza w obliczu rosnącej liczby oszustw na tzw. zdalny pulpit. W tym wariancie przestępcy próbują skłonić swoje potencjalne ofiary do instalacji złośliwego oprogramowania, np. podszywając się pod pracownika banku.

Jak działają oszuści?

Schemat działania oszustów jest zazwyczaj podobny. Ofiara najpierw otrzymuje telefon od rzekomego konsultanta, który informuje, że na jej konto bankowe ktoś próbował się włamać. Jeśli nie podejmie natychmiastowych działań, może stracić oszczędności życia. Konsultant proponuje pomoc, w tym instalację specjalnego oprogramowania. Oszuści tylko na to czekają. Jego ściągnięcie daje im dostęp do danych zgromadzonych na komputerze lub smartfonie – listy kontaktów, notatek, danych logowania do bankowości internetowej i mediów społecznościowych, a także możliwość przekierowywania połączeń.

