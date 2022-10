Zastanawialiście się kiedyś, jak będzie działać chłodzenie procesora, gdy zamontujecie na nim więcej wentylatorów? W sieci pojawił się ciekawy test, w którym to sprawdzono.

Jak są zbudowane coolery CPU? Najlepsze chłodzenia procesorów zwykle są wyposażone w jeden lub dwa wentylatory. Co jednak, gdyby zamontować na nich więcej śmigiełek? Otrzymalibyśmy lepszą wydajność?

Więcej wentylatorów = lepsza wydajność chłodzenia?

Na kanale Dawid Does pojawił się ciekawy filmik, na którym przeprowadzono ciekawy eksperyment – tester sprawdził, jak ilość zamontowanych wentylatorów wpływa na wydajność chłodzenia.

Posłużono się tutaj wieżowym chłodzeniem be quiet! Pure Rock 2 FX i 120-milimetrowymi wentylatorami be quiet! Silent Wings Pro 4. Pomiaru dokonano na procesorze AMD Ryzen 7 3700X (TDP 65 W). Co z tego wyszło? Zobaczcie sami:

Chłodzenie be quiet! Pure Rock 2 FX standardowo jest dostarczane z jednym wentylatorem. Zamontowanie kolejnego modelu w konfiguracji push-pull (jeden wentylator wtłacza powietrze przez radiator, a drugi je wyciąga) pozwoliło obniżyć temperaturę procesora o 2-3 stopnie Celsjusza.

I na tym etapie sens testowania się skończył. Dołożenie kolejnych wentylatorów nie przynosiło wymiernego efektu, ale za to bardzo skomplikowało budowę i radykalnie podniosło koszt takiego chłodzenia.

Teraz już wiecie dlaczego producenci nie stosują tak dużej liczby wentylatorów w chłodzeniach CPU. Po prostu nie ma to sensu.

Źródło: Dawid Does Tech Stuff