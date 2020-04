Kolorowy ekran to rzadkość w czytnikach e-booków. PocketBook Color – jak sama nazwa wskazuje – będzie jednak miał go na pokładzie. To świetna sprawa i już tłumaczymy dlaczego.

PocketBook Color to czytnik ebooków z kolorowym ekranem E Ink Kaleido

Najlepsze czytniki e-booków oferują (regulowane) doświetlenie ekranu, wysoką rozdzielczość, obsługę wszystkich popularnych formatów i bezproblemową łączność bezprzewodową, a do tego są poręczne i lekkie. PocketBook Color być może również będzie mógł się tym wszystkim pochwalić, ale będzie miał też coś, co go wyróżni. To kolorowy ekran E Ink, co niesie ze sobą całą garść zalet.

Kolorowy wyświetlacz E Ink Kaleido – bo tak konkretnie nazywa się ta technologia – to świetne rozwiązanie dla miłośników komiksów w cyfrowym wydaniu, a także wypełnionych ilustracjami książek dla dzieci, podręczników, albumów, reportaży i czasopism w formie e-booków. Zawsze lepiej oglądać zdjęcia, obrazki, mapy czy wykresy w kolorze niż w odcieniach szarości.

Świetny wyświetlacz to tylko początek zalet czytnika PocketBook Color

E Ink Kaleido jest w stanie wyświetlić 4096 kolorów – to naprawdę konkretna liczba. Nie będą one wprawdzie tak żywe jak w przypadku paneli LCD czy OLED, ale też nie o to przecież chodzi. Najważniejsze jest to, że podobnie jak jego czarno-biały odpowiednik ten wyświetlacz pobiera mało energii i nie męczy oczu, więc nadaje się do tego, by dłuższy czas oddawać się lekturze.

Konkretnie w przypadku czytnika PocketBook Color będzie to dotykowy ekran o przekątnej 6 cali i zagęszczeniu pikseli na poziomie 300 dpi, co oznacza – ni mniej, ni więcej – wysoką szczegółowość i czytelność tekstu. Konkretnej specyfikacji jeszcze nie znamy. I choć nie mamy żadnego potwierdzenia na ten temat, grafika (którą umieściliśmy nieco wyżej) sugeruje obecność modułu Bluetooth na pokładzie i obsługę audiobooków. Na oficjalne informacje musimy jednak poczekać.

Cena na razie nie jest znana. To od niej wszystko będzie zależeć

Podobnie jak specyfikacji, nie znamy też jeszcze ceny. To ona w dużej mierze zadecyduje o tym, czy rzucimy się do sklepów na początku wakacji, kiedy to PocketBook Color będzie miał swój rynkowy debiut.

Jeśli tylko nie będzie przesadnie wysoka, nie wykluczam, że sam się na niego zdecyduję – osobiście liczę na kawał dobrego sprzętu, szczególnie że dotychczasowe modele szwajcarskiego producenta były jak najbardziej udane. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też czekacie na tę premierę.

