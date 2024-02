Epic Games Store kontynuuje rozdawnictwo. Już dziś, 15 lutego, zostanie zaktualizowana oferta na darmowe gry. Tym razem przygotowano coś dla fanów gier wyścigowych.

Epic Games Store stale pielęgnuje tradycję polegającą na regularnym udostępnianiu darmowych gier na PC. W każdy czwartek otrzymujemy nowy prezent, co powoduje, że możemy wzbogacić swoją bibliotekę o kilka gier w miesiącu. Epic Games udostępnia także darmowe assety do silnika Unreal Engine, ale w tym przypadku częstotliwość występowania prezentów jest zdecydowanie niższa.

Dakar Desert Rally za darmo

15 lutego o godzinie 17:00 wygaśnie oferta na Doki Doki Literature Club Plus i Lost Castle za darmo, a miejsce tych gier zajmie Dakar Desert Rally. Czy trzeba coś więcej dodać? W tytule gry mamy wszak zaklęte całe jej piękno. W trakcie rozgrywki weźmiemy udział w słynnym rajdzie, nie zabraknie licencjonowanych pojazdów.

Dakar Desert Rally oddaje ducha prawdziwych rajdów. Zmienne warunki pogodowe to tylko jedna z przeszkód, jaka stanie na drodze do zwycięstwa. I chociaż oceny na platformie Steam mogą nieco odstraszać (ponad 1000 recenzji, 59 proc. to te pozytywne), to istnieje szansa, że miłośnicy rajdów Dakar z pewnością docenią jej atuty.

Dakar Desert Rally - wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10, 64-bitowy

Edytor: Intel Core i5-2300/AMD FX-6300

Pamięć: 8 GB RAM-u

Karta graficzna: GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)/Radeon RX 570 (4 GB)

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zgodna z DirectX

Dakar Desert Rally - konfiguracja zalecana

System operacyjny: Windows 10, 64-bitowy

Edytor: Intel Core i7-4790k/AMD Ryzen 5 2600

Pamięć: 16 GB pamięci RAM

Karta graficzna: GeForce RTX 2070 (8 GB)/Radeon RX5700 (8 GB)

DirectX: Wersja 12

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Karta dźwiękowa: Karta dźwiękowa zgodna z DirectX

Źródło: Epic Games Store, Steam