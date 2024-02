Epic Games Store aktualizuje ofertę na darmowe gry i nie tylko. Oto dwie produkcje, które zgarniemy całkowicie bezpłatnie. Czy warto? Niech nie zmyli was powyższa grafika, bo tu wieje grozą tak, że aż czuć przeciąg.

Dziś, 8 lutego o godzinie 17:00, Epic Games Store zaktualizuje ofertę na darmowe gry. Tym samym bezpłatne Doors: Paradox przepadnie. Zmieni się oferta, zmieni się też gatunek gier.

Doki Doki Literature Club Plus! i Lost Castle za darmo

Doki Doki Literature Club Plus! to psychologiczny horror anime utrzymany w konwencji visual novel. Pod płaszczykiem poezji i motywu szkolnego romansu, kryje się wstrząsający horror. Gracze cenią sobie tę grę, o czym świadczy odzew na platformie Steam: ponad 21 tys. recenzji, z czego 96 proc. to te pozytywne. Nic tylko brać.

Drugim darmowym tytułem od Epic Games Store jest Lost Castle. Tu mamy do czynienia ze sprytnym połączeniem gry akcji RPG, beat’ em up i elementami roguelike. Lost Castle sprawdzi się jako dobry sposób na zabicie czasu w trybie kooperacji (maksymalnie 4 graczy).

Jest coś jeszcze

Oferta na darmowe Doki Doki Literature Club Plus! i Lost Castle będzie aktualna do 15 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego. Ale to nie wszystko, ponieważ Epic Games oferuje również darmowe assety do Unreal Engine, co może okazać się niezwykle przydatne w pracy twórczej lub nauce nowego rzemiosła.

Źródło: Epic Games