Można rzec, że Epic Games jest w swoim żywiole i zasypuje nas darmową zawartością. Na odebranie tego akurat prezentu mamy miesiąc i nie, nie chodzi tu gry, tylko o narzędzia, dzięki którym mogą powstać gry czy filmy.

Zaraz, zaraz… Przecież dziś, 7 lutego, nie odbierzemy nowej darmowej gry na Epic Games, gdyż oferta aktualizowana jest w każdy czwartek. Otóż nie samymi grami firma stoi. Uzupełnieniem dla konsekwentnego rozwoju silnika graficznego Unreal Engine są darmowe assety.

Darmowe assety do silnika Unreal Engine to oferta skierowana dla osób związanych z pracą twórczą. Jeśli tworzysz gry, filmy czy wizualizacje przemysłowe (albo dopiero się uczysz) to Epic Games wyciąga pomocną dłoń. Zawartość przypiszemy do swojego konta na stałe, ale trzeba się pospieszyć.

Darmowe assety do Unreal Engine: luty 2024

1) Replicated Building System (autor: Altas Studio, kategoria: Blueprints) - to nic innego jak system przenoszenia obiektów w grze. Jeśli w swojej misji musisz umieścić jakiś przedmiot w danym miejscu, co wiąże się z jego przeniesieniem i/lub obróceniem, to ten asset jest rozwiązaniem. Działa również w trybie multiplayer.

2) Stylized Modular Crystal Mine (autor: Scale 3D, kategoria: otoczenie)

Nie wiem dlaczego, ale ta zawartość kojarzy mi się z uznaną grą Deep Rock Galactic. Pewnie dlatego, że ten asset to w praktyce modułowa kopalnia kryształów i nic nie stoi na przeszkodzie, by na jego fundamencie stworzyć ciekawą kopalnię z kryształami.

3) Fantasy Interior Environment (autor: Leartes Studios, kategoria: otoczenie)

182 modele, wysoka dbałość o szczegóły, całość zoptymalizowano pod gry. Ten asset pozwoli ubogacić wnętrze budynku trzymając się jednocześnie prawideł gatunku fantasy. Wydaje się, że stworzenie pracowni alchemicznej nie będzie takie trudne.

4) Stats & Achievements Integration (autor: Dworaczek.uk, kategoria: code plugins)

Przydatny asset. Pozwala on na integrację statystyk oraz osiągnięć w grze z platformą Steam.

5) Advanced CRT TV - VCR - VHS Effects (autor: CemTezcan, kategoria: materiały)

Tu z kolei można uzyskać efekt starej kasety VHS. Można z tego zrobić użytek np. tworząc klimatyczny horror, niekoniecznie będący grą.

Oferta ograniczona czasowo

Nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć tych assetów w swoim projekcie, o ile jest tworzony w środowisku Unreal Engine. Assety możemy odebrać do końca lutego 2024 r.

Źródło: Epic Games, zdjęcie otwarcia: CemTezcan