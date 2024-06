Publiczne treści z Facebooka i Instagrama miały służyć do trenowania sztucznej inteligencji. Plany zostały zawieszone po interwencji organów regulujących, ale Meta przestrzega przed opóźnieniem innowacji dla użytkowników.

Meta zdecydowała się na chwilowe wstrzymanie planów wykorzystywania danych użytkowników z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii do trenowania systemów sztucznej inteligencji. Decyzja ta, jak podaje TechCrunch, nastąpiła po interwencjach ze strony Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych (DPC) i brytyjskiego Urzędu Komisarza Informacji (ICO), które wyraziły obawy związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Problemy z GDPR i reakcje

Instrukcje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobnych (GDPR) stanowią wyzwanie dla firm takich jak Meta, które dążą do wykorzystywania danych generowanych przez użytkowników na potrzeby szkolenia AI. Spotkało się to z krytyką ze strony organizacji NOYB, argumentującej, że Meta narusza zasady GDPR, szczególnie w kontekście zgody użytkowników na przetwarzanie ich danych.

Meta planowała wprowadzić zmiany w swojej polityce prywatności, które miały dać jej prawo do wykorzystywania publicznych treści na Facebooku i Instagramie do trenowania sztucznej inteligencji, ale te plany spotkały się z oporem regulatorów i zostały teraz zawieszone.

Przyszłość sztucznej inteligencji i Meta

Meta wyraziła swoje rozczarowanie wobec postawy regulatorów, podkreślając, że zagrozi to innowacjom w Europie i opóźni wprowadzenie korzyści płynących z AI dla użytkowników. Jednakże, zgodnie z TechCrunch, firma pozostaje optymistyczna co do zgodności swoich działań z europejskimi przepisami i prawa. Mimo obecnych przeszkód, Meta prawdopodobnie będzie kontynuować próby dopracowania procesu pozyskiwania zgody użytkowników, aby móc w przyszłości ponownie rozpocząć treningi AI wykorzystujące dane publiczne w Europie, w zgodzie z wytycznymi DPC i ICO.

Meta staje się przykładem wyzwań, przed jakimi stoi branża tech w implementacji zaawansowanych technologii AI, biorąc pod uwagę rygorystyczne przepisy ochrony danych obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Pomimo tego, cała sytuacja pokazuje także rosnącą świadomość i oczekiwania społeczne wobec transparentności i kontroli nad danymi osobowymi, na które firmy muszą teraz odpowiedzieć.

Dajcie znać co myślicie o sytuacji. Chcielibyście przeznaczyć swoje dane z serwisów społecznościowych do szkolenia sztucznej inteligencji i wprowadzenia nowych, innowacyjnych technologii?